náhledy
Nové satelitní snímky ukazují rozsah poškození, které série ukrajinských dronových a raketových úderů v posledních dnech způsobila na Krymském (Kerčském) mostě. Je z nich jasně patrné, že úsek silniční části klíčové stavby spojující Rusko s nelegálně anektovaným Krymem nyní leží na mořském dně.
Autor: AP
Most spojuje pevninské Rusko s Krymem přes Kerčský průliv. Vede z Kerčského poloostrova přes ostrov Tuzla a Tuzlanskou kosu na Tamaňský poloostrov v ruském Krasnodarském kraji. Ukrajinci na most zaútočili s „nereálnou přesností“. Nyní utrpěl nejzávažnější poškození od začátku ruské války na Ukrajině.
Autor: AP
Podle mluvčího Kremlu Dmitrije Peskova nebudou opravy obzvlášť náročné. „Bude obnoven a bude ještě lepší než dříve,“ řekl.
Autor: X/@nexta_tv
Ruská vláda svolala mimořádné jednání. Útok nyní vyšetřuje jako teroristický čin ukrajinských ozbrojených složek.
Autor: Profimedia.cz
Poškození strategické infrastruktury představuje pro Ukrajinu významný úspěch v době, kdy se Ukrajina stále vzpamatovává z ničivých ruských útoků na vlastní kritickou infrastrukturu, včetně mostů v Kyjevě.
Autor: Reuters
Ukrajina útok dlouhodobě plánovala v rámci speciální operace Bezpečnostní služby Ukrajiny a Generálního štábu Ozbrojených sil Ukrajiny.
Autor: Reuters
Několik týdnů Ukrajinci postupně ničili systémy protivzdušné obrany, radary, vybavení pro elektronický boj a další určené cíle.
Autor: Reuters
Samotný útok na most je vysledkem sedmé fáze. Po vyčerpání ruské protivzdušné obrany poslali Ukrajinci na ruský most sérii raket i dronů.
Autor: supernova_plus telegram
Služba bezpečnosti Ukrajiny na most zaútočila v roce 2025, 2023 i 2022...
Autor: Sergei Malgavko / Zuma Press / Profimedia, Profimedia.cz
Poslední útok v roce 2025 nazvala „tradicí“. Podnikla několikaměsíční operaci, při níž most ničila pod vodou, aby podkopala jeho konstrukci a stabilitu.
Autor: Sergei Malgavko / Zuma Press / Profimedia, Profimedia.cz
Odpálila také první bombu, a to „bez civilních ztrát na životech“.
Autor: Konstantin Mihalchevskiy / Sputnik / Profimedia, Profimedia.cz
V roce 2023 na most zaútočily ukrajinské námořní drony. K úderu došlo v noci z 16. na 17. července.
Autor: ČTK
Podle informací ruské tiskové agentury RIA vzplanul vagón s palivem a most byl uzavřen. Omezení dopravní a zásobovací kapacity značně zamávalo s vojenskou prestiží Ruska.
Autor: AP
Autobusy, dodávky a nákladní vozidla na okupovaný Krymský poloostrov a na pevninské Rusko přepravovaly trajekty. Ty budou potřeba i nyní. Další možností je cesta po „silnici smrti“ na okupované jihovýchodní Ukrajině.
Autor: Reuters