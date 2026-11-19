Je hluboká noc. Kdesi uprostřed jihoukrajinské stepi probíhají poslední přípravy na bezprecedentní útok. Příslušníci 7. centra 414. samostatné úderné brigády bezpilotních leteckých systémů „Maďarovi ptáci“ berou do rukou černé fixy a na své drony středního a dlouhého doletu píšou výmluvné vzkazy Kremlu.
„Moskva padne kvůli Krymu.“
„Cesta na Krym vede jen skrze Ukrajinu.“
„Mostu pizda.“
Bylo potřeba, aby drony k mostu dorazily ve stejný okamžik, v tu stejnou minutu, aby je protivzdušná obrana nemohla všechny sestřelit.