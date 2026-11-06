Utekli z Krymu a otevřeli si pekárnu v Praze. Češi jsou vděční zákazníci, říkají

Jednou, dvakrát, potřetí. Hbité ruce vysokého čtyřicátníka proženou několikrát hrudku kynutého těsta elektrickým válcovačem, až je z ní tenoučká placka.
Na jednu polovinu rozprostře namleté hovězí s pepřem, přeloží a kapsu zařízne zvlněným kráječem. Šup s ní do bublajícího oleje.
Stačí půl minuty a už se na nás směje čerstvý a voňavý čeburek, nejslavnější lahůdka krymskotatarské kuchyně. Hned vedle se na olejem politém válu připravuje sýrový burek - listové těsto posypané balkánem je tak tenké a průhledné, že připomíná střihový papír.
Lidé o nás nevěděli. Nechodili. Stála jsem venku s tácem a nabízela lidem, aby ochutnali. Lidi koukali, měli strach, nevěděli, co to je za jídlo. Všechny peníze, které jsme si přivezli z prodeje domu na Krymu, už jsem utratili.