Krymský, nebo také Kerčský most, který kromě je souše veledůležitým spojením Ruska s okupovaným Krymem, podle Hryna dlouhodobě nevydrží.
Území mezi Kerčským a Tamaňským poloostrovem má totiž podle něj velmi špatnou půdu a vlastní síť zlomů. Výstavba v této oblasti proto od začátku odporovala bezpečnostním normám. „Bylo to politické rozhodnutí,“ uvedl Hryn podle webu RBC-Ukrajina.
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Kerčský most v kouři. Satelitní fotky ukazují ukrajinskou smršť na Krymu
Ačkoliv jednotlivá zemětřesení podle něj nezpůsobují okamžité zřícení, jejich následky se postupně sčítají. Otřesy totiž oslabují nejen samotnou konstrukci, ale také půdu pod jejími pilíři. Vnitřní napětí, které při tom vzniká, podle Hryna nelze zvrátit. „U tohoto mostu probíhají nevratné procesy. Ukrajinská zemětřesení ho dorazí, i bez našich raket,“ podotkl.
Most a jeho přístupové trasy navíc už několik let narušují také ukrajinské útoky. Ukrajinská tajná služba SBU jej zasáhla v letech 2022 a 2023 a poté znovu v červnu 2025. Tehdy podle tiskové agentury podvodní výbuch dostal most do kritického stavu. Ukrajinské drony následně přerušily i další zásobovací spojení Krymu, a Krymský most se tak stal hlavní trasou, na kterou se Moskva spoléhá.
Krym se opakovaně otřásal také tento týden. Ukrajinská seismologická monitorovací služba zaznamenala 22. června šest zemětřesení, z nichž nejsilnější dosáhlo 4,5 stupně. Další otřesy následovaly 24. června.
Hryn navíc tvrdí, že se zlom poblíž poloostrova opakovaně aktivuje. Varuje tak před rizikem silného zemětřesení už v příštím roce.