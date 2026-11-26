„Kvůli incidentu mimo území Krymu došlo na poloostrově k výpadku proudu. Do doby, než se situace normalizuje, žádáme obyvatele, aby odpojili elektrické spotřebiče a předešli tak jejich případnému poškození,“ sdělila společnost Krymenergo.
Podobné oznámení zveřejnila i společnost Sevastopolenergo. „V důsledku incidentu v energetických zařízeních mimo náš region je Sevastopol momentálně bez elektřiny,“ upozornila firma.
Energetici ujistili, že dělají vše, co je v jejich silách, aby dodávky elektřiny obnovili co nejdříve.
Ruskem dosazený gubernátor Sevastopolu Michail Razvožajev dnes dvakrát informoval o vyhlášení leteckého poplachu ve městě. Ale o případných škodách se nezmínil.
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Krym čeká deset dní omezené elektřiny. Havarijní práce, zdůvodňují to úřady
Moskvou dosazené úřady na Krymu v předstihu oznámily omezení dodávek elektrické energie pro odběratele na poloostrově. Opatření, zdůvodněné havarijními pracemi, má trvat deset dnů. Šéf úřadů na okupovaném Krymu Sergej Aksjonov uvedl, že z důvodu havarijních prací bude od středy po dobu následujících deseti dnů snížen objem dodávek elektřiny o 30 procent v době od 08:00 do 21:00.
Letos se Krym opakovaně potýkal s výpadky elektřiny kvůli ukrajinským útokům na energetickou infrastrukturu v odplatě za ruské útoky, připomněl server BBC News.
Na Krym často útočí ukrajinské drony s cílem strategicky důležitý poloostrov izolovat. Kromě vojenských cílů se ukrajinské útoky zaměřují na energetickou infrastrukturu nebo na mosty spojující poloostrov s pevninou. Minulý týden Ukrajina zničila silniční část Krymského mostu, postaveného po ruské anexi poloostrova. Útoky mají podle Kyjeva zabránit ruské armádě v tom, aby Krym využívala jako základnu pro své operace proti Ukrajině.
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Najednou kus chybí. Záběry pořízené za jízdy přibližují zkázu Krymského mostu
Ukrajina od léta systematicky útočí na cíle na poloostrově, který Rusko anektovalo v roce 2014. Kampaň způsobila značné škody: zasáhla železniční mosty, sklady pohonných hmot a energetickou infrastrukturu, aby narušila zásobování ruských vojsk a oslepila ruskou protivzdušnou obranu.
Velká část ruského vybavení protivzdušné obrany pochází ze sovětské éry a je napojena na elektrickou síť, což je jeden z důvodů, proč se energetická infrastruktura Krymu stala opakovaným cílem náletů. Tato taktika postihla i dodávky elektřiny civilistům, za což se velitel ukrajinských dronových jednotek Robert Brovdi dvakrát veřejně omluvil Ukrajincům žijícím na Krymu. Brovdi nicméně agentuře AP v srpnu řekl, že jeho síly by mohly zasáhnout sedmkrát více vojenských cílů na Krymu, pokud by peníze slíbené západními spojenci přicházely rychleji. Pád Krymu patří mezi klíčové pilíře na cestě k ukončení války, zdůraznil ukrajinský velitel.