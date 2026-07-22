Radary během úterý zachytily pás extrémně silných bouřek, které už od ranních hodin postupně prošly Itálií a přes Jaderské moře do Chorvatska a dále na východ.
Před bouřkami včera české turisty varoval i Český hydrometeorologický ústav. V příspěvku na sociální síti upozornil na hrozící mimořádně silné bouřky, kterou s sebou ponesou kroupy a extrémní nárazy větru. Jak vyplývá z informací serveru bourky.cz, jen během úterý zasáhlo Evropu přes 250 tisíc blesků.
Silné bouřky s sebou do oblasti Jadranu přinesly dramatické počasí. Na videích z Chorvatska je vidět husté krupobití tvořené kroupami s průměrem několika centimetrů. Do pobřežních oblastí silné větry přinesly bleskové záplavy, způsobené vzdutím hladiny moře.
Podle agentury AFP se hladina moře na ostrově Hvar zvedla o 1,5 metru, záplavy postihly i nábřeží a několik ulic ve Starém Gradu či ostrovy Vis a Korčula.
Kroupy ničily auta
Ještě závažnější zprávy nicméně začaly přicházet z Itálie – nejhůře zasaženými regiony je střed a jih země. Ve východní části území, konkrétně v regionu Abruzzo, padaly kroupy o průměru až patnácti centimetrů a poškozovaly střechy i zaparkovaná auta.
Dle záznamů z radarů se však tomu nejhoršímu z včerejší bouře, která se prohnala jižní Evropou, obě země vyhnuly. Nejsilnější část se totiž udržela nad Jaderským mořem.
Ničivé bouře postoupily během noci na dnešek dále na východ a zasáhly i země Balkánu. V Albánii způsobily úmrtí nejméně jednoho člověka a několik zranění způsobených padajícími stromy a rozbitým sklem.
V Bosně a Hercegovině podle místních úřadů zničily prakticky veškerou úrodu. Vítr s nárazy o rychlosti až 134 kilometrů za hodinu pak zasáhl téměř celou Severní Makedonii.
|
Srpen přinese překvapivé počasí. Čeká nás poslední týden léta?
Celý region se v poslední době opakovaně potýká s drastickým počasím. Balkán například počátkem července sužovala intenzivní vlna veder, která vedla i k rozsáhlým a ničivým požárům. S ničivými plameny, které sežehly na 900 hektarů půdy a zničily okolo 700 000 stromů, se dle agentury APA potýkali i hasiči v severozápadní Itálii nebo na Sardinii.