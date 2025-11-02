Ostrov celebrit u Korsiky je pračkou na peníze. Úřady ho chtějí „vyvlastnit“

Autor:
  11:32
Korsické úřady jsou přesvědčeny, že na jednom z tamních menších ostrovů, jemuž se přezdívá miliardářský, dochází k praní špinavých peněz kriminálními gangy. Otazníky visí také nad vlastnictvím ostrova, Korsika se ho snaží opět získat do veřejného vlastnictví.
Ostrov Cavallo vyfotografovaný z břehů ostrovů Lavezzi (17. května 2024)

Ostrov Cavallo vyfotografovaný z břehů ostrovů Lavezzi (17. května 2024) | foto: Profimedia.cz

Idylka na ostrově Cavallo (15. července 2022)
Ostrov Cavallo vyfotografovaný z břehů ostrovů Lavezzi (17. května 2024)
Ostrov Cavallo vyfotografovaný z břehů ostrovů Lavezzi (17. května 2024)
Ostrov Cavallo vyfotografovaný z břehů ostrovů Lavezzi (17. května 2024)
19 fotografií

Ostrov Cavallo u jižního pobřeží Korsiky je od 60. let minulého století, kdy ho koupil do soukromého vlastnictví pařížský majitel klubů Jean Castel, útočištěm pro známé celebrity a majitele superjachet. Mezi nimi jsou například americká zpěvačka Beyoncé, Alicia Keys a irský zpěvák Bono.

Castel však v 70. letech ostrov prodal bohatým Italům. Už tehdy byl do jeho mocenské struktury zapojený sicilský byznysmen Lillo Lauricella, který byl podezřelý z praní špinavých peněz.

Na Korsice v noci vybuchlo dvacet domů, k útoku se přihlásili separatisté

Korsická prokuratura se obává, že na ostrově dochází k praní peněz i nyní. Podle ní k tomu dochází prostřednictvím realitních transakcí a podnikatelských aktivit. I proto místní vláda bojuje za obnovení veřejného vlastnictví Cavalla.

„Ostrov se v mnoha ohledech jeví jako bezprávní,“ řekl deníku Le Figaro Jean-Philippe Navarre, státní zástupce v korsické Bastii.

Navarre dodává, že daňové zákony i plánovací a environmentální předpisy jsou na ostrově, který má rozlohu méně než 120 hektarů, systematicky ignorovány.

„Organizované zločinecké gangy mohly zneužívat laxní vymáhání práva. Existují obavy, že neformální pravidla a soukromá bezpečnostní služba mohou na ostrově často převládat nad státní kontrolou a že vakuum autority může zneužívat organizovaný zločin,“ uvádějí právní zdroje britského deníku The Times .

Boj o návrat ostrova do rukou samosprávy

„Nezpochybňujeme existenci obytné oblasti na Cavallu, ale chceme začít novou kapitolu,“ řekl Jean-Charles Orsucci, starosta města Bonifacio na jihu Korsiky.

Bonifacio má Cavallo formálně ve své působnosti a obec plánuje získat zpět kontrolu nad přístavem na ostrově, až v červnu příštího roku vyprší koncese udělená soukromé správcovské společnosti v roce 1988.

Zemřel korsický nacionalista Colonna. Jeho napadení vyvolalo nepokoje

„Probíhající vyšetřování odhalilo spojení různých soukromých zájmových skupin, často zahraničních, ale v některých případech pravděpodobně také spojených s korsickými zločineckými sítěmi,“ uvedl Navarre.

Zmíněný sicilský byznysmen Lauricella byl zastřelen ve Venezuele v roce 2002. V roce 2018 korsická vláda uplatnila své předkupní právo a koupila na Cavallu pozemek o rozloze tří hektarů.

Gilles Simeoni, předseda výkonné rady Korsiky, označil tento krok za symbolické gesto, kterým se prosazuje veřejné vlastnictví ostrova. Pro Simeoniho a další zastánce větší autonomie Korsiky se Cavallo stalo symbolem jejich kampaně za omezení vlivu bohatých cizinců a francouzského státu.

V roce 1990 korsičtí nacionalisté vyhodili do vzduchu několik nových stavebních projektů na ostrově. „Ostrov má přístav, který by tam neměl být, a vily za astronomické ceny, jež kupují fiktivní společnosti se sídlem v daňových rájích,“ řekl Vincente Cucchi, aktivista v oblasti životního prostředí. „Korsičané už nemají kontrolu.“

Cavallo má pouze jeden hotel, Hotel & Spa des Pecheurs, a některé z jeho více než 120 vil jsou k dispozici jako prázdninové pronájmy.

Cavallo

Cavallo

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

Vstoupit do diskuse

Bez cizích armád se Gaza zhroutí. Mír vydrží jen pár let, varuje Kalhousová

Nejčtenější

Nahnali je ke zdi a postříleli. Nejslavnější fotku maďarské revoluce pořídil Čech

Fotil hvězdy stříbrného plátna i krvavé účtování během maďarské revoluce. Jeho snímky obdivovaly miliony čtenářů časopisu Life, v Česku ho však nikdo nezná. Přitom John Sadovy se narodil přesně před...

OBRAZEM: Politici na Hradě. Někteří s partnery, Turek s nečekaným doprovodem

Již potřetí udělí prezident Petr Pavel při příležitosti svátku 28. října státní vyznamenání významným osobnostem. Na Pražském hradě se sešla řada známých politiků, pozvání dorazilo také bývalým...

KVÍZ: Volíte Losnu, nebo Mažňáka? A jak dobře znáte Rychlé šípy?

Máte rádi Rychlé šípy? Pak vám jistě udělala radost zpráva, že se Skautská nadace Jaroslava Foglara rozhodla k 120. výročí jeho narození vydat kompletní Jestřábovo dílo. V nové edici jako první vyšla...

OBRAZEM: Poslední úsměv, ještě jedno selfie. Z Hradu do deště, čas jít domů

Prezident Petr Pavel v úterý při příležitosti svátku 28. října udělil státní vyznamenání významným osobnostem. Na Pražském hradě ocenil celkem 48 osobností jako herce Zdeňka Svěráka nebo in memoriam...

Při masivní razii ve favelách Ria zemřelo přes sto lidí. OSN je zděšená

Při úterní policejní operaci v Riu de Janeiro zemřelo 132 lidí, informoval úřad veřejného ochránce práv v tomto brazilském státě. Vláda v tomto brazilském státě podle médií později potvrdila 119...

„Všude byla krev.“ Po útoku nožem ve vlaku v Anglii bojují dva lidé o život

Po sobotním večerním útoku nožem ve vlaku na východě Anglie je v nemocnici deset zraněných – z toho dva s poraněními ohrožujícími život. V neděli to uvedla policie s tím, že na vyšetřování...

2. listopadu 2025  1:50,  aktualizováno  12:07

Moje podoba nemá s verzí ze Šakalích let nic společného, smál se Špalek nad Thálií

Diváci jej mají zafixovaného z hlavních rolí filmových hitů 90. let Šakalí léta a Jízda. Nyní sedmapadesátiletý Jakub Špalek v sobotu večer přitom přebral na jevišti Národního divadla speciální Cenu...

2. listopadu 2025  11:49

Pozor na vtipy, varuje. Při práci na hodinových strojcích nesmí vyprsknout smíchy

Jeho záběr je široký. Zvládne opravit vše od malých dámských hodinek až po věžní hodiny. A to je Miloš Dvořák z Vyššího Brodu na Českokrumlovsku původně elektromechanik. Letos oslavil v plné kondici...

2. listopadu 2025  11:39

Ostrov celebrit u Korsiky je pračkou na peníze. Úřady ho chtějí „vyvlastnit“

Korsické úřady jsou přesvědčeny, že na jednom z tamních menších ostrovů, jemuž se přezdívá miliardářský, dochází k praní špinavých peněz kriminálními gangy. Otazníky visí také nad vlastnictvím...

2. listopadu 2025  11:32

Samé miny nám připravili, stěžuje si Babiš na končící Fialovu vládu

Předseda ANO Andrej Babiš si ve videu, které zveřejnil na sociálních sítích, stěžuje na končící vládu Petra Fialy, že připravila nové vládě samé miny. „Kasa je prázdná, rezervy zdravotních pojišťoven...

2. listopadu 2025  10:21,  aktualizováno  11:11

Pohled, který bral dech. Češi se potopili k vraku Britanniku, nahlédli do jeho nitra

Čeští potápěči pomohli na konci října prozkoumat v Egejském moři vrak lodi Britannic. Uvedl to vedoucí expedice Petr Slezák. Kvůli extrémním podmínkám, proudům a hloubce patří průzkum tohoto vraku k...

2. listopadu 2025  10:56

GLOSA: Proč divadelní Thálie děkují zrovna letos Miroslavu Hanušovi a svobodě

Premium

Svět se neotřásl v základech, což ostatně od šlechtěného udílení divadelních cen Thálie nikdo nečeká, ani peoplemetry nevylétly do závratné výše diváckého zájmu - dívalo se necelých pět set tisíc...

2. listopadu 2025

Za návrh chtěl podepsanou fotku Havla. Jak vznikala podoba státních vyznamenání

Před třiceti lety, 28. října 1995, se poprvé udělovaly nejvyšší české řády a vyznamenání. Skoro tři roky totiž nové republice trvalo, než dokázala „vysoutěžit“ podobu řádů a schválit nový zákon.

2. listopadu 2025  9:57

Byt či nebýt, aneb z ulice do bytu. Mladí filmaři natočili příběh o druhé šanci

Jedno malé město, čtyři byty, pět lidských osudů. Dokument Byt či nebýt, který v pondělí 3. listopadu vstupuje do českých kin, sleduje příběhy lidí bez domova, kteří se díky projektu Housing First v...

2. listopadu 2025  9:55

Zachránil hořícího muže, sám se při tom pořezal. Rybáři hrdinsky zasáhli při požáru

Záchranu tří lidí z hořících unimobuněk na Hodonínsku má na svědomí především dvojice rybářů, kteří si včas všimli plamenů. Popálené dostali do bezpečí ještě před příjezdem hasičů. Jeden z rybářů...

2. listopadu 2025  9:41

12 praktických tipů, jak naučit děti hospodařit s penězi
12 praktických tipů, jak naučit děti hospodařit s penězi

Správné finanční návyky a dovednosti vznikají právě v dětství. Mnoho dětí je přijímá přirozeně od svých rodičů, kteří jsou pro děti velkým vzorem....

Svezete se novou tramvají? Praha je všechny posílá do ostrého provozu

Pražané a návštěvníci hlavního města se budou moci poprvé svézt novou tramvají v pravidelném provozu. A to už v pondělí, kdy Dopravní podnik nasadí do ostrého provozu postupně všech sedm vozů Škoda...

2. listopadu 2025  9:18

Sauny, tobogány, jezero i vodopád. V resortu na Dolní Moravě se rodí další atrakce

Každé tři čtyři roky resort Dolní Morava přidá novinku, která na sever Orlickoústecka přiláká vlnu návštěvníků. Příští rok na jaře přibude rozsáhlý areál wellness, kvůli němuž firma až do vesnice...

2. listopadu 2025  9:14

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.