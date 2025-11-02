Ostrov celebrit u Korsiky je pračkou na peníze. Úřady ho chtějí „vyvlastnit“

Ostrov Cavallo u jižního pobřeží Korsiky je od 60. let minulého století, kdy ho koupil do soukromého vlastnictví pařížský majitel klubů Jean Castel, útočištěm pro známé celebrity a majitele superjachet. Mezi nimi jsou například americká zpěvačka Beyoncé, Alicia Keys a irský zpěvák Bono.
Castel však v 70. letech ostrov prodal bohatým Italům. Už tehdy byl do jeho mocenské struktury zapojený sicilský byznysmen Lillo Lauricella, který byl podezřelý z praní špinavých peněz.
Korsická prokuratura se obává, že na ostrově dochází k praní peněz i nyní. Podle ní k tomu dochází prostřednictvím realitních transakcí a podnikatelských aktivit. I proto místní vláda bojuje za obnovení veřejného vlastnictví Cavalla.
„Ostrov se v mnoha ohledech jeví jako bezprávní,“ řekl deníku Le Figaro Jean-Philippe Navarre, státní zástupce v korsické Bastii.
Navarre dodává, že daňové zákony i plánovací a environmentální předpisy jsou na ostrově, který má rozlohu méně než 120 hektarů, systematicky ignorovány.
„Organizované zločinecké gangy mohly zneužívat laxní vymáhání práva. Existují obavy, že neformální pravidla a soukromá bezpečnostní služba mohou na ostrově často převládat nad státní kontrolou a že vakuum autority může zneužívat organizovaný zločin,“ uvádějí právní zdroje britského deníku The Times .
Boj o návrat ostrova do rukou samosprávy
„Nezpochybňujeme existenci obytné oblasti na Cavallu, ale chceme začít novou kapitolu,“ řekl Jean-Charles Orsucci, starosta města Bonifacio na jihu Korsiky.
Bonifacio má Cavallo formálně ve své působnosti a obec plánuje získat zpět kontrolu nad přístavem na ostrově, až v červnu příštího roku vyprší koncese udělená soukromé správcovské společnosti v roce 1988.
„Probíhající vyšetřování odhalilo spojení různých soukromých zájmových skupin, často zahraničních, ale v některých případech pravděpodobně také spojených s korsickými zločineckými sítěmi,“ uvedl Navarre.
Zmíněný sicilský byznysmen Lauricella byl zastřelen ve Venezuele v roce 2002. V roce 2018 korsická vláda uplatnila své předkupní právo a koupila na Cavallu pozemek o rozloze tří hektarů.
Gilles Simeoni, předseda výkonné rady Korsiky, označil tento krok za symbolické gesto, kterým se prosazuje veřejné vlastnictví ostrova. Pro Simeoniho a další zastánce větší autonomie Korsiky se Cavallo stalo symbolem jejich kampaně za omezení vlivu bohatých cizinců a francouzského státu.
V roce 1990 korsičtí nacionalisté vyhodili do vzduchu několik nových stavebních projektů na ostrově. „Ostrov má přístav, který by tam neměl být, a vily za astronomické ceny, jež kupují fiktivní společnosti se sídlem v daňových rájích,“ řekl Vincente Cucchi, aktivista v oblasti životního prostředí. „Korsičané už nemají kontrolu.“
Cavallo má pouze jeden hotel, Hotel & Spa des Pecheurs, a některé z jeho více než 120 vil jsou k dispozici jako prázdninové pronájmy.