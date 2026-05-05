Arakčí prohlásil, že mírová jednání zprostředkovaná Pákistánem dosahují pokroku, zároveň ale varoval Spojené státy i Spojené arabské emiráty (SAE), aby se nenechaly zatáhnout do pasti začarovaného kruhu.
Emiráty v pondělí čelily vzdušnému útoku, který způsobil požár v zóně petrochemického průmyslu ve Fudžajře. Ve Fudžajře ústí ropovod, kterým SAE přepravují část ropy v situaci, kdy Teherán již několik týdnů blokuje dopravu v Hormuzském průlivu. Podle AP se íránské útoky zdají být odpovědí na čerstvou snahu amerického prezidenta Donalda Trumpa znovuotevřít strategický Hormuzský průliv.
Trump v neděli oznámil, že od pondělí začnou americká válečná plavidla doprovázet Hormuzským průlivem obchodní lodě uvázlé v Perském zálivu. Operaci označil jako Projekt Svoboda. Podle Arakčího se ale operace dostala do patové situace.
Americká armáda nicméně uvedla, že úžinou s podporou torpédoborců propluly dvě americké obchodní lodě. Armáda však neupřesnila, kdy se tak stalo, poznamenal Reuters. Teherán tvrdí, že se tak nestalo v posledních hodinách. Trump v souvislosti s operací varoval Írán, že ho zcela zničí, pokud bude útočit na americká plavidla.
USA a Izrael zahájily 28. února údery na Írán, který v odvetě útočil na Izrael a země Perského zálivu, kde cílil na místa spojená s USA a průmyslovou, zejména ropnou infrastrukturu. Od 8. dubna platí příměří a Pákistán zprostředkovává mírová jednání, která zatím uvázla na mrtvém bodě.
30. dubna 2026