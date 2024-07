Nejšťastnější lidé jsou v Bhútánu, v Kostarice a v Norsku, tvrdí výzkumníci

Jak vypadá vaše disertační práce?

Kristýna: Zdaleka se do ní nedostaly všechny zkoumané země.

To znamená, že štěstí v dalších státech už jste zkoumala jen sama pro sebe?

Kristýna: I když je opojné stát se „doktorkou štěstí“, na akademické práci mi chyběla možnost také oslovit s daným tématem širokou veřejnost. Ráda věci zbytečně nekomplikuji, a pokud možno je zjednodušuji tak, aby to bylo pro všechny pochopitelné. Proto své poselství shrnuji v knihách, v té nejnovější spolu s partnerem. Své zkušenosti v nich mohu sdílet mnohem jednodušeji, než to vyžaduje věda.

Matouš: Kdyby zůstalo jen u vědecké práce, mrzelo by nás, že si z našich poznatků veřejnost neodnese nic. Proto se prostřednictvím knih snažíme o jejich popularizaci.