Na Trumpovu protiimigrační agendu bude dohlížet Noemová, schválil ji Senát

Její nominace při schvalování v Kongresu získala vedle podpory Trumpovy Republikánské strany také hlasy některých demokratů. Nakonec jmenování Noemové ve stočlenném Senátu podpořilo 59 členů a 34 hlasovalo proti, uvedl deník The New York Times.

Třiapadesátiletá Noemová je guvernérkou od roku 2019 a je výraznou obhájkyní Trumpa a jeho politiky. Před zvolením do čela státu v centrální části USA jej osm let zastupovala v Kongresu. Její nominace do vznikajícího kabinetu nevyvolala zdaleka tak velké kontroverze, jako tomu je u některých dalších lidí navržených Trumpem do vysokých postů.

Lídr republikánské většiny v Senátu John Thune uvedl, že „krize“ v americkém imigračním systému si žádá rozhodného a odhodlaného lídra v čele ministerstva pro vnitřní bezpečnost, pod které spadají i dva klíčové imigrační orgány: Úřad celní a hraniční ochrany (CBP) a Úřad pro imigraci a cla (ICE). „Jsem přesvědčený, že Kristi je natolik schopná, aby se tohoto úkolu zhostila,“ citovala senátora agentura AP.

Po sobotním hlasování má nová Trumpova administrativa čtyři členy schválené Senátem, který obsazování vysokých vládních postů projednává. Před Noemovou potvrdil nástup svého bývalého člena Marka Rubia do čela ministerstva zahraničí, jmenování Johna Ratcliffea šéfem Ústřední zpravodajské služby (CIA) a schválil nominaci bývalého vojáka a televizního moderátora Petea Hegsetha do čela ministerstva obrany. V pondělí plánují senátoři hlasovat o Scottovi Bessentovi, kterého si Trump vybral jako ministra financí.