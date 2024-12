Je to MVP, nejcennější primát, řekla o hráči komentátorka. Teď se omlouvá

Bumrah podle serveru BBC zápas skvěle odstartoval dvěma brankami pro Indii, na což navázali komentátoři. Guhaová, která dříve též kriket sama hrála, v přímém přenosu hovořila s australskými kriketisty Brettem Leem a Allanem Borderem.

„To je to, co chcete od bývalého kapitána,“ reagoval na povedenou akci Lee, načež mu Guhaová odpověděla: „Je to přece MVP, nejcennější primát (most valuable primate, pozn.), ne?“

Její slova, která lze volněji přeložit i jako „velmi inteligentní primát“, na sociálních sítích pobouřila zejména indické diváky, u nichž je kriket nejpopulárnějším sportem. Mnozí upozornili na význam slova jako rasové urážky.

Na komentáře moderátorka, která mimo jiné působí i v BBC, v pondělí reagovala s omluvou.

Indický hráč kriketu Jasprit Bumrah v testovacím zápase proti Austrálii v Brisbane (16. prosince 2024)

„Včera jsem v komentáři použila slovo, které lze vykládat různými způsoby... Ráda bych se omluvila za případnou urážku. Kladu si opravdu vysoké nároky, pokud jde o empatii a úctu k druhým, a pokud si poslechnete celý přepis, myslela jsem jen tu nejvyšší chválu pro jednoho z nejlepších indických hráčů a někoho, koho velmi obdivuji,“ citoval ji server Times of India.

Komentátorka dál sdělila, že jí šlo pouze o „zarámování“ hráčových úspěchů a jen zvolila špatné slovo, za což se „hluboce omluvila“. Podle BBC doplnila, že jako člověk, který je také jihoasijského původu, doufá, že v použitém výrazivu nikdo nespatřuje zlý úmysl.

K omluvě se vyjádřil bývalý indický trenér kriketu Ravi Šastrí a taktéž komentátor. Kolegyni za omluvná slova ocenil a Indii vyzval, aby se posunula dál.

„Lidé mají právo dělat chyby. Všichni jsme lidé. Přiznat se a říct: ‚Omlouvám se‘, chce odvahu. Ona to dokázala,“ uvedl. Indický tým se podle něj musí dál soustředit na hru, dodal.