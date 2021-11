Prohra je zrada. Do kriketu se v jižní Asii míchá politika i náboženství

Nejvíc to odskákal Mohammed Shami, jediný muslim v indickém kriketovém týmu. Těch urážek, co se na jeho hlavu sesypaly ze sociálních sítí, byl plný pytel. Asi „nejněžnější“ oslovení hvězdného nadhazovače bylo „zrádce“. Další ho pak rovnou posílali, aby se „vrátil“ do Pákistánu.

Podle mnoha zfanatizovaných indických fanoušků byl právě Shami strůjcem nedávné ostudné porážky favorizované Indie s outsiderem Pákistánem na Světovém poháru v Dubaji. Zápas mu prý příliš nevyšel, to je pravda, ale že by utkání schválně „nechal“ svým pákistánským souvěrcům, jak někteří naznačovali? Nesmysl, zastali se ho i hráči z týmu.