Krev, plameny a slzný plyn v ulicích Bělehradu. Srbské nepokoje eskalují

Autor:
  8:41
Srbská policie v pátek večer v Bělehradě použila slzný plyn a zásahová vozidla k rozehnání protivládních demonstrantů, kteří na strážce pořádku házeli světlice a dělobuchy. Podle agentury Reuters šlo o výraznou eskalaci devět měsíců trvajících protestů. V centru metropole demonstranti převraceli a zapalovali kontejnery či strom, dodala agentura.
Srbská policie se v pátek večer v Bělehradě opět střetla s protivládními...

Srbská policie se v pátek večer v Bělehradě opět střetla s protivládními demonstranty, použila proti nim i slzný plyn. (15. srpna 2025) | foto: Reuters

Srbská policie se v pátek večer v Bělehradě opět střetla s protivládními...
Srbská policie se v pátek večer v Bělehradě opět střetla s protivládními...
Srbská policie se v pátek večer v Bělehradě opět střetla s protivládními...
Srbská policie se v pátek večer v Bělehradě opět střetla s protivládními...
10 fotografií

Podle policie se lidé shromáždili před budovou generálního štábu armády, kterou v roce 1999 bombardovaly armády Severoatlantické aliance. Demonstrace se konaly také v dalších městech, včetně Nového Sadu, Niše, Kragujevace a Valjeva. Slzný plyn nasadila policie také v Niši, ale úřady neuvedly, kolik lidí bylo zraněno.

Třídenní střety mezi policií a znesvářenými tábory odpůrců a stoupenců autokratického prezidenta Aleksandara Vučiče si vyžádaly desítky raněných, zatčeno bylo 47 lidí, uvedl Reuters.

Nepokoje, které tento týden vypukly v hlavním městě Bělehradě a na dalších místech Srbska, představovaly vážné vyhrocení více než devět měsíců trvajících, dosud převážně poklidných demonstrací v této balkánské zemi.

Napětí v Srbsku trvá od listopadu loňského roku, kdy se v Novém Sadu na severu země zřítil nově zrekonstruovaný betonový přístřešek na nádraží a zabil šestnáct lidí. Podle kritiků za to může korupce při zadávání veřejných zakázek.

Protivládní protesty od té doby přitáhly statisíce lidí. V poslední době začali prezidentovi přívrženci pořádat protidemonstrace, což vyvolalo obavy z propuknutí násilí. Vučić vládne v Srbsku už dvanáct let. Mandát mu končí v roce 2027, kdy by se měly v Srbsku vedle prezidentských konat i parlamentní volby.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Kolář: Pro Putina je Trump „jouda“, hraje si s ním jako kočka s myší

Nejčtenější

Rozloučení s Jiřím Krampolem. Slováček zahrál, Přeučil musel opustit obřadní síň

Přátelé a veřejnost se ve strašnickém krematoriu v Praze rozloučili s hercem Jiřím Krampolem. Zazněly Krampolovy oblíbené písně a na projekčních obrazovkách byly puštěny záběry z hercova života....

Lavrov dorazil na Aljašku v mikině SSSR, místní protestovali na podporu Ukrajiny

Ruská delegace přicestovala do Anchorage na Aljašce, kde se večer středoevropského času uskuteční schůzka prezidentů USA a Ruska Donalda Trumpa a Vladimira Putina. Ministr zahraničí Sergej Lavrov...

Summit s Putinem. Trump nepřímo přiznal, že příměří na Ukrajině zatím nevymohl

Americký prezident Donald Trump a jeho ruský protějšek Vladimir Putin v pátek spolu poprvé po několika letech osobně jednali, a to na Aljašce. Po tříhodinovém jednání na vojenském letišti v Anchorage...

Mikulov brojil proti přílivu turistů, teď zažívá jednu z nejhorších sezon

Mikulov zažívá podle místních i dat návštěvnosti některých památek jednu z nejhorších sezon za poslední roky. Město přitom ještě nedávno chtělo zavádět opatření proti nadměrnému přílivu turistů.

Schillerová v dračí lodi i zraněný Rakušan. Nejzajímavější momentky z letní kampaně

Kampaň nezastavuje ani o prázdninách. Politici se ale musí přizpůsobit lidem, a tak vyráží na netradiční místa. Třeba šéfka poslanců ANO Alena Schillerová „lovila“ voliče v dračí lodi, Piráti zase na...

Připravte se na potíže. Deutsche Bahn uzavřely nejvytíženější německou trať

Německý železniční dopravce na devět měsíců uzavřel svou hlavní vlakovou trať. Od srpna je kvůli rekonstrukci neprůjezdná 280 kilometrů dlouhá trasa spojující Berlín s Hamburkem. Tu denně využívá až...

16. srpna 2025

Po tropické noci trýznivá horka končí. Přijdou bouřky s přívalovým deštěm

Noc na sobotu byla v Česku na mnoha místech opět tropická, kdy teploty neklesly pod 20 stupňů Celsia. Nejtepleji bylo v pražském Klementinu, meteorologové tam naměřili 22,9 stupně Celsia. Český...

16. srpna 2025  8:54

Trump: Ukrajina není velmoc, s Rusy se musí domluvit. Prozradil, co mu řekl Putin

Americký prezident Donald Trump po konci summitu na Aljašce prohlásil, že se nyní bude domlouvat schůzka mezi ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským a ruským vůdcem Vladimirem Putinem....

16. srpna 2025  7:05,  aktualizováno  8:48

Krev, plameny a slzný plyn v ulicích Bělehradu. Srbské nepokoje eskalují

Srbská policie v pátek večer v Bělehradě použila slzný plyn a zásahová vozidla k rozehnání protivládních demonstrantů, kteří na strážce pořádku házeli světlice a dělobuchy. Podle agentury Reuters šlo...

16. srpna 2025  8:41

U Sedlčan nalezl kolemjdoucí v příkopu mrtvého cyklistu

V Kvasejovicích v okrese Příbram nalezl kolemjdoucí v pátek večer v příkopě cyklistu bez známek života. O nehodu s jiným vozidlem zřejmě nešlo. Příčinu úmrtí určí soudní pitva, řekla krajská...

16. srpna 2025  8:36

Od Putina zazněly klasické žvásty, problém je ruský imperialismus, říká Lipavský

Ministr zahraničí Jan Lipavský uvítal, že americký prezident Donald Trump se snaží válku na Ukrajině zastavit a bude o jednání se svým ruským protějškem Vladimirem Putinem na Aljašce informovat...

16. srpna 2025  7:36,  aktualizováno  8:23

Festival se inspiroval legendárním koncertem Beatles na střeše domu v Londýně

Když před deseti lety Ricardo Delfino uspořádal s přáteli v Karlových Varech první ročník akce Top RoofTop fest, splnil si tím sen. Díky žánrové otevřenosti, profesionálně zvládnuté produkci a...

16. srpna 2025  8:15

Odporná, ostudná, zbytečná, hodnotí na Ukrajině schůzku Trump–Putin

Odporná, ostudná a nakonec zbytečná. Těmito slovy označil ukrajinský server Kyiv Independent schůzku amerického prezidenta Donalda Trumpa s jeho ruským protějškem Vladimirem Putinem na Aljašce. Putin...

16. srpna 2025  7:49

Žádný Mnichov ani Jalta, ale Putin je vítěz, získal čas, shodují se komentátoři

Ačkoliv jednání na Aljašce nepřineslo konkrétní výsledek, pro ruského prezidenta Vladimira Putina šlo o úspěch, shodují se komentátoři. Viditelně si užíval pozornosti, kterou mu americký prezident...

16. srpna 2025  7:30

Meandrující potoky na Bruntálsku pomáhají udržet vodu v krajině

Mělká a přirozeně meandrující koryta Hájnického potoka na Bruntálsku v Moravskoslezském kraji vytvořili i s několika tůněmi vodohospodáři Lesů České republiky v programu Vracíme vodu lesu. Práce...

16. srpna 2025  7:24

Summit s Putinem. Trump nepřímo přiznal, že příměří na Ukrajině zatím nevymohl

Americký prezident Donald Trump a jeho ruský protějšek Vladimir Putin v pátek spolu poprvé po několika letech osobně jednali, a to na Aljašce. Po tříhodinovém jednání na vojenském letišti v Anchorage...

15. srpna 2025  17:44,  aktualizováno  16.8 2:32

Živnostníci si neplatí nemocenské pojištění, nedůvěřují systému

Premium

O dobrovolné nemocenské pojištění není mezi podnikateli zájem. Důvodem jsou nevýhodně nastavené podmínky i nedůvěra v systém. Drtivá většina z nich má proto buď rezervu, nebo pracují i s nemocí,...

16. srpna 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.