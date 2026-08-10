V dubnu Izrael i další země šokoval brutální útok na francouzskou jeptišku v Jeruzalémě. Židovský muž k ní přiběhl a srazil ji takovou silou, že tvrdě udeřila hlavou o zem. Ještě než odešel, ji nakopl. Úřady útočníka zadržely a identifikovaly jako šestatřicetiletého osadníka Jona Simchu Schreibera z osady na okupovaném Západním břehu Jordánu.
Jeho čin odsoudil francouzský konzulát i izraelské ministerstvo zahraničí. Filozofická fakulta Hebrejské univerzity v Jeruzalémě varovala, že jde o součást zvyšující se nenávisti vůči křesťanům v Izraeli. „Nejde o ojedinělý incident, ale o součást znepokojivého trendu rostoucího nepřátelství vůči křesťanské komunitě a jejím symbolům,“ uvedla fakulta v době incidentu.
Dávají velmi jasně najevo, že jako křesťan
tu nemáte právo být.