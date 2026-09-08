Ostatky knížete Donského se našly minulý měsíc v jednom z chrámů v moskevském Kremlu – právě v předvečer výročí bitvy na Kulikově poli, kde kníže 8. září 1380 porazil mongolsko-tatarská vojska Zlaté hordy.
“Právě skončilo procesí v Moskvě s nově objevenými ostatky vedené patriarchou Kirillem,“ řekl Kirijenko s tím, že část pravé ruky knížete bude odeslána k ruským jednotkám na východě Ukrajiny.
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Agentura TASS 18. srpna informoval, že ostatky Dmitrije Donského se našly během restaurátorských prací v Archandělském chrámu v moskevském Kremlu. Poradce ruského prezidenta a exministr kultury Vladimir Medinskij to označil za symbol. Poslanec Nikolaj Novičkov z menší prokremelské strany Spravedlivé Rusko uvedl, že doufá, že část ostatků bude vyslána ruským vojákům na Ukrajině jako vzpruha.
TASS nejprve oznámil nalezení ostatků s odvoláním na zdroj z ruské pravoslavné církve. Podle něj antropologický výzkum potvrdil pravost a úplnost ostatků, kterým chybí jen levá pata.
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Týž den moskevský patriarcha Kirill, který stojí v čele církve, vedl modlitby u ostatků knížete, kterého církev v roce 1988, na tisíciletí pokřtění Rusi, prohlásila za svatého. Za druhé světové války sovětské vedení knížete rehabilitovalo a pojmenovalo po něm tankovou jednotku, vyzbrojenou za peníze věřících.