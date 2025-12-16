„Chceme mír. Nechceme příměří, abychom dali Ukrajině čas na oddych a k přípravě na pokračování války,“ řekl Peskov.
„Nyní je otázkou, zda dosahujeme, jak říká (americký) prezident (Donald) Trump, dohody, nebo ne. Pokud u Ukrajinců převáží touha nahradit dosažení dohody krátkodobými, neživotaschopnými řešeními, pak pravděpodobně nebudeme připraveni se (do příměří) zapojit,“ dodal mluvčí Kremlu.
Moskva podle něj zaujímá konzistentní a transparentní postoj, který je dobře známý jak v USA, tak na Ukrajině. „Chceme zastavit tuto válku, dosáhnout našich cílů, zajistit naše zájmy a zaručit mír v Evropě pro budoucnost,“ řekl Peskov.
Neuděláme žádné ústupky ohledně Donbasu, „Novoruska“ a Krymu, vzkazuje Rusko
Dodal, že Moskva dosud neviděla podrobný návrh bezpečnostních záruk Ukrajině od USA a dalších západních zemí.
Dosažení míru Moskva podmiňuje územními ústupky ze strany Ukrajiny. Moskva nepřistoupí na žádné kompromisy ohledně pěti ukrajinských regionů, které prohlásila za připojené k Rusku, zopakoval dnes náměstek ruského ministra zahraničí Sergej Rjabkov. Část ukrajinského území, které Rusko požaduje, se ruským vojskům ani za téměř čtyři roky nepodařilo dobýt. Moskva také vylučuje rozmístění západních vojáků na Ukrajině.