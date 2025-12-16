Kreml odmítl vánoční příměří. Chceme mír v Evropě pro budoucnost, tvrdí

Autor: ,
  15:37
Rusko nechce příměří, které by Ukrajině umožnilo připravit se na pokračování války, ale mír, prohlásil mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov. Kyjev, který se téměř čtyři roky brání ruské agresi, nedávno navrhl příměří po dobu vánočních svátků, zejména pokud jde o útoky na energetickou infrastrukturu. Podle Kremlu ale klid zbraní závisí na tom, zda bude dosaženo mírové dohody, anebo ne.
Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov v Moskvě (25. září 2025)

Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov v Moskvě (25. září 2025) | foto: Ramil SitdikovAP

Ukrajinští vojáci procházejí kolem poničených budov ve městě Kosťantynivka (8....
Ruští vojáci přijíždějí do Pokrovsku. (29. října 2025)
Vladimir Putin (1. prosince 2025)
Ukrajinské obranné síly ukazují těžce bombardované město Myrnohrad ve východní...
40 fotografií

„Chceme mír. Nechceme příměří, abychom dali Ukrajině čas na oddych a k přípravě na pokračování války,“ řekl Peskov.

„Nyní je otázkou, zda dosahujeme, jak říká (americký) prezident (Donald) Trump, dohody, nebo ne. Pokud u Ukrajinců převáží touha nahradit dosažení dohody krátkodobými, neživotaschopnými řešeními, pak pravděpodobně nebudeme připraveni se (do příměří) zapojit,“ dodal mluvčí Kremlu.

Moskva podle něj zaujímá konzistentní a transparentní postoj, který je dobře známý jak v USA, tak na Ukrajině. „Chceme zastavit tuto válku, dosáhnout našich cílů, zajistit naše zájmy a zaručit mír v Evropě pro budoucnost,“ řekl Peskov.

Neuděláme žádné ústupky ohledně Donbasu, „Novoruska“ a Krymu, vzkazuje Rusko

Dodal, že Moskva dosud neviděla podrobný návrh bezpečnostních záruk Ukrajině od USA a dalších západních zemí.

Dosažení míru Moskva podmiňuje územními ústupky ze strany Ukrajiny. Moskva nepřistoupí na žádné kompromisy ohledně pěti ukrajinských regionů, které prohlásila za připojené k Rusku, zopakoval dnes náměstek ruského ministra zahraničí Sergej Rjabkov. Část ukrajinského území, které Rusko požaduje, se ruským vojskům ani za téměř čtyři roky nepodařilo dobýt. Moskva také vylučuje rozmístění západních vojáků na Ukrajině.

Válka na Ukrajině

Sledovat další díly na iDNES.tv
Vstoupit do diskuse (21 příspěvků)

Nejčtenější

Sbohem, kamaráde! loučil se s Hezuckým dojatý Bouček v dlouhém proslovu

Smuteční hosté přichází na poslední rozloučení s Patrikem Hezuckým ve velké...

Přesně týden po smrti Patrika Hezuckého se s ním rodina a nejbližší, včetně Leoše Mareše, Miloše Pokorného a dalších tváří éteru, rozloučili. Ústředním bodem smutečního obřadu v pražských Strašnicích...

Na prodej je zámeček Dřevíč, kde žil Karel Schwarzenberg. Realitka zveřejnila cenu

Karel Schwarzenberg. Současný ministr zahraničí a předseda TOP 09 je podle

Zámek Dřevíč, kde žil politik, diplomat a potomek známého šlechtického rodu Karel Schwarzenberg, prodává realitní kancelář Svoboda & Williams za 65 milionů korun. Jde o barokní stavbu v...

Nejmocnější v Evropě je Trump. Dvojka v žebříčku Politica překvapí, uspěl i Babiš

Americký prezident Donald Trump se stal prvním držitelem nové Ceny míru, kterou...

Americký prezident Donald Trump je podle bruselského portálu Politico nejmocnějším člověkem Evropy. Sestavený žebříček popisuje 28 osobností, které budou v nadcházejícím roce 2026 kontinent významně...

Neutekl, byl vězněn. Policisté v případu pohřešovaného chlapce zadrželi muže

Policisté a hasiči pátrají po dvanáctiletém chlapci z Halenkovic na Zlínsku....

Po více než dvou dnech rozsáhlého pátrání policisté našli dvanáctiletého chlapce ze Zlínska. Je v pořádku, uvedli policisté na síti X. „Dosavadní informace nasvědčují tomu, že byl unesen a vězněn na...

Lennon vášnivě objal Yoko Ono, o pár hodin později ho zastřelil závistivý lůzr

Slavný portrét Johna Lennona a Yoko Ono od fotografky Annie Leibovitz je ve...

Nejen hudební svět si připomíná pětačtyřicet let od smrti Johna Lennona. Jen pár hodin před atentátem ho s jeho manželkou zachytila fotografka Annie Leibovitzová, nebyl to však jeho úplně poslední...

Muž, který vjel v Liverpoolu do davu fanoušků a 130 zranil, dostal 21 let vězení

Policisté na místě, kde do slavících fanoušků Liverpoolu najel automobil. (26....

Britský soud v úterý poslal na 21 let a šest měsíců do vězení muže, který 26. května najel v Liverpoolu do davu slavících fotbalových fanoušků a zranil přes 130 lidí. Paul Doyle v listopadu přiznal...

16. prosince 2025  14:43,  aktualizováno  15:45

Kreml odmítl vánoční příměří. Chceme mír v Evropě pro budoucnost, tvrdí

Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov v Moskvě (25. září 2025)

Rusko nechce příměří, které by Ukrajině umožnilo připravit se na pokračování války, ale mír, prohlásil mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov. Kyjev, který se téměř čtyři roky brání ruské agresi,...

16. prosince 2025  15:37

Šest stovek za každou megawatthodinu. Jak Češi příští rok ušetří za elektřinu

ilustrační snímek

Rozhodnutí vlády převést poplatek za obnovitelné zdroje z faktur spotřebitelů na státní rozpočet bude mít na zákazníky od příštího roku bezprostřední a jednoduše spočítatelný dopad. Na každé...

16. prosince 2025  15:34

Vláda odmítla migrační pakt i emisní povolenky ETS 2. Rozpočet projedná v lednu

Premiér Andrej Babiš a ministr průmyslu Karel Havlíček přichází na zasedání...

Nová vláda premiéra Andreje Babiše odmítla na úterním jednání systém nových emisních povolenek ETS 2, jejichž zavedení by v Česku zdražilo bydlení a dopravu, i migrační pakt Evropské unie. Nový rok...

16. prosince 2025,  aktualizováno  15:23

Volkswagen ukončil provoz své slavné továrny v Drážďanech. Čeká ji jiná budoucnost

Podnik Gläserne Manufaktur koncernu Volkswagen v Drážďanech.

Továrna německé automobilky Volkswagen v Drážďanech po 24 letech ukončila provoz. Stroje se v takzvané Skleněné manufaktuře zastavily, jakmile vyrobily poslední vůz červený Volkswagen ID.3.

16. prosince 2025  15:05

Brutální únos, pokus vraždy. Chlapce unesl mladík od domu, dobrovolně s ním nešel

Premium
Policie přivezla muže podezřelého z únosu malého chlapce na místo činu a...

Pětadvacetiletý mladík podezřelý z únosu školáka v Halenkovicích na Zlínsku unesl chlapce podle zjištění iDNES.cz přímo od domu ve chvíli, kdy mířil do školy. Policie v tuto chvíli pracuje už jen...

16. prosince 2025  9:48,  aktualizováno  14:55

Peterková řečmi o mobilizaci nešířila poplašnou zprávu, potvrdil odvolací soud

Bývalá novinářka a dezinformační aktivistka Jana Peterková (7. listopadu 2023)

Bývalá reportérka Jana Peterková je zproštěna obžaloby z šíření poplašné zprávy. Verdikt v úterý potvrdil krajský soud v Táboře. Ke stejnému závěru dospěl v červnu písecký okresní soud, proti čemuž...

16. prosince 2025  14:41

Nový ministr dopravy Bednárik zvažuje zavedení plošného mýta pro kamiony

Ivan Bednárik (SPD) odpovídá novinářům na dotazy po konzultacích s prezidentem...

Ministr dopravy Ivan Bednárik (za SPD) zvažuje postupné zavedení plošného mýta po celé republice. Z důvodu, aby kamiony neobjížděly placené úseky po silnicích, které na těžkou dopravu nejsou stavěné.

16. prosince 2025  14:12,  aktualizováno  14:40

Macinku nakonec v Bruselu zastoupil český velvyslanec. Se Slováky „koordinoval“

Stálý zástupce České republiky při EU Štěpán Černý.

Za Českou republiku při úterním jednání ministrů životního prostředí v Bruselu vystupoval stálý zástupce ČR při EU Štěpán Černý. Původně měl prozatímního šéfa tuzemského resortu životního prostředí...

16. prosince 2025  14:39

Maturita 2026: Důležité termíny a aktuální informace. Na co se připravit?

Žáci druhého stupně a středoškoláci budou moci od příštího týdne znovu chodit...

Pro tisíce studentů je maturitní zkouška mezníkem, který otevírá dveře k dalšímu vzdělávání nebo na trh práce. Připravili jsme pro vás kompletní přehled, abyste věděli, co vás v nadcházejícím školním...

16. prosince 2025  14:23

Advantage Consulting, s.r.o.
PROJEKTOVÝ MANAŽER - POZEMNÍ STAVBY (80 - 100.000 Kč)

Advantage Consulting, s.r.o.
Jihomoravský kraj
nabízený plat: 80 000 - 10 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Babiš se zabydloval na vládě. S polámaným Jezulátkem i vúdú panenkou

Po uvedení ministrů do jejich úřadů se Andrej Babiš přesunul do své kanceláře...

Napřed uvedl do úřadů ministry své koaliční vlády ANO, SPD a Motoristů sobě, pak se pustil v pondělí večer do organizace svých věcí. Premiér Andrej Babiš (ANO) se zabydluje v nové kanceláři na Úřadu...

16. prosince 2025

Kushnerova firma ruší luxusní projekt v Bělehradě. Viníky zažaluju, zuří Vučić

Tisíce lidí ve středu v Bělehradě symbolicky vytvořily lidský štít kolem...

Firma Affinity Partners, spojená se zetěm amerického prezidenta Donalda Trumpa Jaredem Kushnerem, v úterý uvedla, že zastaví v Bělehradě stavbu luxusního komplexu na místě bývalého generálního štábu...

16. prosince 2025  13:53

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.