Co ruština na Ukrajině, aktiva na Západě? Kreml odmítl změny v mírovém plánu

Podle zdroje tento dokument, který ruské vedení považuje za „výchozí bod“ pro další jednání, vynechává řadu ustanovení a neřeší mnoho otázek důležitých pro Kreml.
Rusko prý potřebuje záruky proti budoucímu rozšíření NATO na východ a také klauzuli o neutrálním statusu Ukrajiny v případě jejího vstupu do Evropské unie, uvedl zdroj. Návrh mírové dohody zatím zmiňuje pouze status Ukrajiny bez jaderných zbraní.
Moskva je navíc nespokojena s tím, co považuje za příliš mírná omezení týkající se poválečného počtu příslušníků ukrajinských ozbrojených sil. Navrhovaný limit pro mírovou dobu je 800 tisíc vojáků.
Kreml také požaduje záruky ohledně statusu ruského jazyka na Ukrajině. Rusko dále chce jasno ohledně zrušení sankcí a vrácení ruských aktiv zmrazených na Západě, vysvětlil zdroj.
Ačkoli Rusko vnímá redigovaný dokument jako plán se standardními ukrajinskými požadavky, bude si ho prostudovat s „chladnou hlavou“, poznamenal zdroj blízký Kremlu. Ruské úřady nemají v úmyslu dokument odmítnout, protože nechtějí rozzlobit amerického prezidenta Donalda Trumpa, soudí Bloomberg.
Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov ve středu oznámil, že ruský prezident Vladimir Putin je již obeznámen s podrobnostmi jednání o mírovém plánu se Spojenými státy po setkání ruské delegace s americkou v Miami.
„Všechny klíčové parametry postoje ruské strany jsou našim kolegům ze Spojených států dobře známy. Nyní je úkolem formulovat naši budoucí pozici a pokračovat v kontaktech ve velmi blízké budoucnosti,“ poznamenal Peskov .
Zelenskyj 24. prosince nastínil všech 20 bodů svého plánu na ukončení války s Ruskem. Podle návrhu mají Moskva a Kyjev, jejichž suverenita je ve smlouvě zakotvena, uzavřít dohodu o neútočení s monitorováním situace podél linie kontaktu. USA, NATO a Evropa mají také poskytnout Ukrajině bezpečnostní záruky podle vzoru článku 5 Severoatlantické smlouvy a v případě obnovení agrese Rusku vojensky reagovat. Rusko bude muset navíc uzákonit svou politiku neútočení vůči Ukrajině a Evropě.
Jedna z klíčových otázek – teritorialita – zůstává nevyřešena. Podle ukrajinského návrhu se Rusko stáhne z Dněpropetrovské, Mykolajivské, Sumské a Charkovské oblasti. V Doněcké, Luhanské, Záporožské a Chersonské oblasti platí princip zůstat tam, kde síly obou stran zrovna jsou.
Moskva mezitím požaduje stažení ukrajinských ozbrojených sil z Doněcké oblasti. Washington navrhuje kompromis v podobě volné ekonomické zóny. Tato možnost je možná pouze prostřednictvím referenda na Ukrajině, v němž by byl podle návrhu předložen celý dokument, upozornil Zelenskyj.