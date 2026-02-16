„Samozřejmě taková obvinění nepřijímáme. Nesouhlasíme s nimi. Považujeme je za zaujatá a neopodstatněná,“ řekl Peskov. „Zásadně je odmítáme,“ dodal.
Známý kritik kremelského režimu Navalnyj zemřel přesně před dvěma lety ve věznici na Sibiři. V sobotu ministerstva zahraničí Británie, Francie, Německa, Švédska a Nizozemska uvedla, že Navalnyj byl otráven jedem epibatidinem. Z jeho otravy viní ruský stát. Epibatidin pochází z kůže takzvaných šípových žab žijících v Jižní Americe. V Rusku se přirozeně nevyskytuje, lze ho však vyrobit uměle.
Navalného zabil v sibiřské cele žabí jed z pralesa, zjistilo vyšetřování pěti zemí
Navalnyj podle ruských úřadů podlehl kombinaci onemocnění a arytmie. Jeho rodina a stoupenci toto vysvětlení od samého začátku odmítají a tvrdí, že byl zabit na příkaz Kremlu.
Navalnyj byl roky nejvýraznější tváří ruské opozice, kritizoval putinovský režim především za korupci a pořádal protivládní demonstrace. V roce 2020 přežil otravu paralytickou látkou novičok, ze které obvinil Kreml. Ten to odmítl. Po léčbě v Berlíně se v roce 2021 po pěti měsících vrátil do Ruska, kde byl okamžitě zatčen a v několika procesech odsouzen k 19letému vězení. Opozičník vinu odmítal a své uvěznění přičítal snaze režimu umlčet veškeré odpůrce a kritiku.
Rubio v neděli uvedl, že Washington nemá důvod závěry evropských vědců zpochybňovat. „Samozřejmě jsme si této zprávy vědomi. Je to znepokojivá zpráva. Jsme si vědomi případu Navalného a rozhodně nemáme žádný důvod ji zpochybňovat,“ řekl Rubio novinářům na tiskové konferenci se slovenským premiérem Robertem Ficem v Bratislavě.
Na dotaz novináře, proč se Spojené státy k prohlášení evropských spojenců nepřipojily, Rubio řekl, že šlo o jejich vlastní iniciativu. „K tomu závěru dospěly tyto země. Koordinovaly to. To neznamená, že bychom nesouhlasili s výsledkem. Jen to nebylo naše úsilí. Země se někdy rozhodnou jednat na základě informací, které získaly,“ řekl Rubio. „Nerozporujeme to ani se s těmito zeměmi nimi kvůli tomu nedohadujeme. Ale byla to jejich zpráva a oni s tím šli ven,“ dodal šéf americké diplomacie.