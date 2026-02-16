Kreml odmítá, že Navalného zabili jedem z žab. Rubio má zprávy za znepokojivé

  11:34
Kreml odmítá obvinění pěti evropských zemí, že ruský stát zabil opozičního politika Alexeje Navalného jedem z takzvaných šípových žab, řekl mluvčí ruského prezidenta Vladimira Putina Dmitrij Peskov. Americký ministr zahraničí Marco Rubio během nedělní návštěvy Slovenska označil zprávu za „znepokojivou“.
Ruský opoziční politik Alexej Navalnyj se k dalšímu soudnímu stání připojil...

Ruský opoziční politik Alexej Navalnyj se k dalšímu soudnímu stání připojil virtuálně z věznice v kolonii na Sibiři. (11. ledna 2024) | foto: Profimedia.cz

Shromáždění k prvnímu výročí úmrtí předáka ruské opozice Alexeje Navalného před...
Sedmačtyřicetiletý opozičník zemřel ve 47 letech ve věznici za polárním kruhem.
Americký ministr zahraničí Marco Rubio navštívil Slovensko. (15. února 2026)
Ruský opoziční politik Alexej Navalnyj se k dalšímu soudnímu stání připojil...
13 fotografií

„Samozřejmě taková obvinění nepřijímáme. Nesouhlasíme s nimi. Považujeme je za zaujatá a neopodstatněná,“ řekl Peskov. „Zásadně je odmítáme,“ dodal.

Známý kritik kremelského režimu Navalnyj zemřel přesně před dvěma lety ve věznici na Sibiři. V sobotu ministerstva zahraničí Británie, Francie, Německa, Švédska a Nizozemska uvedla, že Navalnyj byl otráven jedem epibatidinem. Z jeho otravy viní ruský stát. Epibatidin pochází z kůže takzvaných šípových žab žijících v Jižní Americe. V Rusku se přirozeně nevyskytuje, lze ho však vyrobit uměle.

Navalného zabil v sibiřské cele žabí jed z pralesa, zjistilo vyšetřování pěti zemí

Navalnyj podle ruských úřadů podlehl kombinaci onemocnění a arytmie. Jeho rodina a stoupenci toto vysvětlení od samého začátku odmítají a tvrdí, že byl zabit na příkaz Kremlu.

Navalnyj byl roky nejvýraznější tváří ruské opozice, kritizoval putinovský režim především za korupci a pořádal protivládní demonstrace. V roce 2020 přežil otravu paralytickou látkou novičok, ze které obvinil Kreml. Ten to odmítl. Po léčbě v Berlíně se v roce 2021 po pěti měsících vrátil do Ruska, kde byl okamžitě zatčen a v několika procesech odsouzen k 19letému vězení. Opozičník vinu odmítal a své uvěznění přičítal snaze režimu umlčet veškeré odpůrce a kritiku.

Rubio na Slovensku jednal s Pellegrinim i Ficem. Tématem bylo NATO i energetika

Rubio v neděli uvedl, že Washington nemá důvod závěry evropských vědců zpochybňovat. „Samozřejmě jsme si této zprávy vědomi. Je to znepokojivá zpráva. Jsme si vědomi případu Navalného a rozhodně nemáme žádný důvod ji zpochybňovat,“ řekl Rubio novinářům na tiskové konferenci se slovenským premiérem Robertem Ficem v Bratislavě.

Na dotaz novináře, proč se Spojené státy k prohlášení evropských spojenců nepřipojily, Rubio řekl, že šlo o jejich vlastní iniciativu. „K tomu závěru dospěly tyto země. Koordinovaly to. To neznamená, že bychom nesouhlasili s výsledkem. Jen to nebylo naše úsilí. Země se někdy rozhodnou jednat na základě informací, které získaly,“ řekl Rubio. „Nerozporujeme to ani se s těmito zeměmi nimi kvůli tomu nedohadujeme. Ale byla to jejich zpráva a oni s tím šli ven,“ dodal šéf americké diplomacie.

