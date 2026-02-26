Kreml necouvne, varuje Sikorski. Starosta ukázal, jak se Varšava chystá na válku

  12:19
Všichni si uvědomujeme ohrožení, řekl šéf polské diplomacie Radoslaw Sikorski ve svém vystoupení před poslanci Sejmu. Doplnil, že situace je vážná. Polsko, jehož vzdušný prostor loni na podzim narušily ruské drony, čelí sabotážím, žhářským útokům, záplavě dezinformací a kybernetickým útokům. Většinu se daří odrazit, ale míra tohoto jevu musí vyvolávat znepokojení, uvedl ministr. Starosta Varšavy Rafal Trzaskowski mezitím na videu ukázal zásoby nouzového vybavení v prostorech metra.

Kybernetických útoků země zažívá až 2000 až 3000 denně.

„Stojíme před nebezpečím války, jakou zažili naši dědové,“ varoval Sikorski. Před blížící se válkou varuje i Severoatlantická aliance a rozvědky různých zemí. „Kreml neustoupí,“ dodal ministr.

Polský místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí Radoslaw Sikorski hovoří v parlamentu během svého projevu o zahraniční politice. (26. února 2026)
Polský místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí Radoslaw Sikorski hovoří v parlamentu během svého projevu o zahraniční politice. (26. února 2026)
Test vojenských vozidel včetně bezpilotního systému pro dálkové minování Bluszcz (Břečťan) u polské Zielonky (19. února 2026)
Starosty Varšavy ukazuje zásoby pro případ války
„Uvědomování si nebezpečí může paralyzovat, anebo mobilizovat. Nemůžeme si dovolit být paralyzováni. Pasivita či spoléhání na jiné je pozvánka k eskalaci, stejně jako vykřikování, že to není naše válka,“ prohlásil Sikorski ve zjevné narážce na válku Ruska proti Ukrajině, pokračující za polskými hranicemi pátým rokem.

Evropa zažije utrpení, jaké si teď neumí představit, varuje německý generál

Připomněl, že loni v listopadu při ruském útoku na město Ternopil na západě Ukrajiny zahynula i sedmiletá Amelia, polská občanka. „Cíl nepřítele je prostý. Vyděsit, rozdělit, rozeštvat skupiny Poláků proti sobě a oslabit důvěru k politickým orgánům,“ varoval.

Varšava nicméně zareagovala rezolutně na dosavadní ruské provokace, řekl Sikorski a připomněl, že loni nechal uzavřít dva poslední ruské konzuláty v zemi. V důsledku značná část ruských diplomatů opustila Polsko, zbývající ztratili právo na volné cestování po zemi.

Je to předválečný stav, hrozila katastrofa, říkají Poláci o sabotáži. Znají podezřelé

Varšava také na úrovni Evropské unie přispěla k omezením pohybu ruského diplomatického personálu. „Ztěžujeme Rusku uskutečňovat to, co Sověti nazývali aktivními opatřeními,“ podotkl.

Rusko prohrálo skoro všechno

„Nenechme se zmást ruskou propagandou. Rusko nebylo a není neporazitelné,“ zdůraznil podle listu Gazeta Wyborcza. Připomněl, že Moskva prohrála válku s Japonskem v roce 1905 i první světovou válku, následně válku ruských bolševiků proti Polsku, válku v Afghánistánu i studenou válku.

Pokus o ovládnutí Ukrajiny už trvá Rusku déle než válka s někdejším spojencem, nacistickým Německem. Tehdy Rudá armáda byla s to během čtyř let ujít cestu od předměstí Moskvy až do centra Berlína, zatímco armáda ruského prezidenta Vladimira Putina během čtyř let vykrvácela na východě Ukrajiny, řekl.

Nepodléhejme propagandě, Rusko není mocný medvěd, jen hlemýžď, řekl Rutte

V reakci na ruské hybridní akce Polsko posílilo spolupráci se spojenci a podporuje další země v regionu, například Moldavsko, které se chtějí stát součástí Západu, ale zatím jsou v dosahu ambicí Moskvy. Sikorski ocenil, že v případě dospělých uprchlíků z Ukrajiny je jejich profesní aktivita stále větší než v případě Poláků, od roku 2022 ukrajinští běženci v Polsku založili více než 120 000 firem. „Zaměstnávají lidi, platí daně,“ řekl a zdůraznil, že po dosažení míru role těchto podniků ještě vzroste.

Poukázal i na zvrat k politice síly a pokusy o návrat k velmocenské hře, kdy si největší státy dělí svět na sféry vlivu a přivlastňují si mimořádná práva. Sice o něčem takovém sní i někteří nacionalisté, ale pro Polsko by to bylo jednoznačně nebezpečné, varoval. „Ve světě, kde o všem rozhoduje síla a peníze, neexistují opravdová spojenectví“, řekl.

Východní hranici zaminujeme do 48 hodin, hlásí Polsko. Úmluva už mu nesvazuje ruce

Ve válce Ruska proti Ukrajině je podle ministra ve hře nejen ukrajinská nezávislost, ale i to, kdo se kromě USA a Číny stane třetí oporou nového světového řádu – zda to bude Rusko, anebo EU. „Pro polské vlastence by výběr měl být snadný,“ řekl.

Budoucnost evropského kontinentu by se měla budovat na základě EU, a ne troskách Unie. „Nenechme si namluvit, že členství v EU škodí Polsku, anebo ohrožuje suverenitu,“ řekl a EU a NATO označil za dva pilíře polské bezpečnosti a prosperity.

Zhoršení vztahů se Spojenými státy

Za mimořádnou výzvu pro Polsko označil zhoršení vztahů mezi Spojenými státy a Evropou, protože blízké vztahy s USA představovaly po desítky let pilíř polské zahraniční politiky bez ohledu na to, kdo vládl v Polsku a kdo sídlil v Bílém domě. „Není to Evropa, kdo vznáší územní nároky, zavádí cla či zasahuje do soupeření stran na druhé straně Atlantiku. V této věci je společnost zmatena,“ řekl Sikorski. Ujistil, že Poláci zůstanou loajálním spojencem USA, ale nemohou si dovolit roli „naivních troubů“.

Polsko masivně zbrojí a dluhy strmě rostou. V zemi sílí volání po dani na obranu

Při ministrově projevu v sále chyběla většina poslanců nejsilnější opoziční strany Právo a spravedlnost (PiS), včetně jejího předsedy Jaroslawa Kaczyńského. Naopak Sikorského slova si vyslechl a ocenil prezident Karol Nawrocki.

„Je to dobrá zpráva pro Polky, Poláky a celé Polsko, že v základních, strategických otázkách je politika prezidenta a ministerstva zahraničí na stejné straně. To se týká ohrožení od Ruska. Samozřejmě v těchto věcech mluvíme jedním hlasem, že největší existenční ohrožení pro Polsko a celý evropský řád představuje Rusko,“ řekl Nawrocki.

