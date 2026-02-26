Kybernetických útoků země zažívá až 2000 až 3000 denně.
„Stojíme před nebezpečím války, jakou zažili naši dědové,“ varoval Sikorski. Před blížící se válkou varuje i Severoatlantická aliance a rozvědky různých zemí. „Kreml neustoupí,“ dodal ministr.
„Uvědomování si nebezpečí může paralyzovat, anebo mobilizovat. Nemůžeme si dovolit být paralyzováni. Pasivita či spoléhání na jiné je pozvánka k eskalaci, stejně jako vykřikování, že to není naše válka,“ prohlásil Sikorski ve zjevné narážce na válku Ruska proti Ukrajině, pokračující za polskými hranicemi pátým rokem.
Připomněl, že loni v listopadu při ruském útoku na město Ternopil na západě Ukrajiny zahynula i sedmiletá Amelia, polská občanka. „Cíl nepřítele je prostý. Vyděsit, rozdělit, rozeštvat skupiny Poláků proti sobě a oslabit důvěru k politickým orgánům,“ varoval.
Varšava nicméně zareagovala rezolutně na dosavadní ruské provokace, řekl Sikorski a připomněl, že loni nechal uzavřít dva poslední ruské konzuláty v zemi. V důsledku značná část ruských diplomatů opustila Polsko, zbývající ztratili právo na volné cestování po zemi.
Varšava také na úrovni Evropské unie přispěla k omezením pohybu ruského diplomatického personálu. „Ztěžujeme Rusku uskutečňovat to, co Sověti nazývali aktivními opatřeními,“ podotkl.
Rusko prohrálo skoro všechno
„Nenechme se zmást ruskou propagandou. Rusko nebylo a není neporazitelné,“ zdůraznil podle listu Gazeta Wyborcza. Připomněl, že Moskva prohrála válku s Japonskem v roce 1905 i první světovou válku, následně válku ruských bolševiků proti Polsku, válku v Afghánistánu i studenou válku.
Pokus o ovládnutí Ukrajiny už trvá Rusku déle než válka s někdejším spojencem, nacistickým Německem. Tehdy Rudá armáda byla s to během čtyř let ujít cestu od předměstí Moskvy až do centra Berlína, zatímco armáda ruského prezidenta Vladimira Putina během čtyř let vykrvácela na východě Ukrajiny, řekl.
V reakci na ruské hybridní akce Polsko posílilo spolupráci se spojenci a podporuje další země v regionu, například Moldavsko, které se chtějí stát součástí Západu, ale zatím jsou v dosahu ambicí Moskvy. Sikorski ocenil, že v případě dospělých uprchlíků z Ukrajiny je jejich profesní aktivita stále větší než v případě Poláků, od roku 2022 ukrajinští běženci v Polsku založili více než 120 000 firem. „Zaměstnávají lidi, platí daně,“ řekl a zdůraznil, že po dosažení míru role těchto podniků ještě vzroste.
Poukázal i na zvrat k politice síly a pokusy o návrat k velmocenské hře, kdy si největší státy dělí svět na sféry vlivu a přivlastňují si mimořádná práva. Sice o něčem takovém sní i někteří nacionalisté, ale pro Polsko by to bylo jednoznačně nebezpečné, varoval. „Ve světě, kde o všem rozhoduje síla a peníze, neexistují opravdová spojenectví“, řekl.
Ve válce Ruska proti Ukrajině je podle ministra ve hře nejen ukrajinská nezávislost, ale i to, kdo se kromě USA a Číny stane třetí oporou nového světového řádu – zda to bude Rusko, anebo EU. „Pro polské vlastence by výběr měl být snadný,“ řekl.
Budoucnost evropského kontinentu by se měla budovat na základě EU, a ne troskách Unie. „Nenechme si namluvit, že členství v EU škodí Polsku, anebo ohrožuje suverenitu,“ řekl a EU a NATO označil za dva pilíře polské bezpečnosti a prosperity.
Zhoršení vztahů se Spojenými státy
Za mimořádnou výzvu pro Polsko označil zhoršení vztahů mezi Spojenými státy a Evropou, protože blízké vztahy s USA představovaly po desítky let pilíř polské zahraniční politiky bez ohledu na to, kdo vládl v Polsku a kdo sídlil v Bílém domě. „Není to Evropa, kdo vznáší územní nároky, zavádí cla či zasahuje do soupeření stran na druhé straně Atlantiku. V této věci je společnost zmatena,“ řekl Sikorski. Ujistil, že Poláci zůstanou loajálním spojencem USA, ale nemohou si dovolit roli „naivních troubů“.
Při ministrově projevu v sále chyběla většina poslanců nejsilnější opoziční strany Právo a spravedlnost (PiS), včetně jejího předsedy Jaroslawa Kaczyńského. Naopak Sikorského slova si vyslechl a ocenil prezident Karol Nawrocki.
„Je to dobrá zpráva pro Polky, Poláky a celé Polsko, že v základních, strategických otázkách je politika prezidenta a ministerstva zahraničí na stejné straně. To se týká ohrožení od Ruska. Samozřejmě v těchto věcech mluvíme jedním hlasem, že největší existenční ohrožení pro Polsko a celý evropský řád představuje Rusko,“ řekl Nawrocki.