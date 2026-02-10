Kreml těší Macronova snaha o dialog s Ruskem. Nulové vztahy škodí, tvrdí Peskov

  11:46
Moskva pozitivně hodnotí prohlášení francouzského prezidenta Emmanuela Macrona o záměru obnovit dialog s Ruskem. Už dlouho říkáme, že snižovat naše vztahy na nulovou úroveň je nelogické, kontraproduktivní a škodlivé pro všechny strany, nechal se slyšet mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov.
Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov (22. ledna 2026)

Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov (22. ledna 2026) | foto: Reuters

Macron uvedl, že chce zapojit evropské partnery do obnovení dialogu s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Minulý týden vyslal do Moskvy svého poradce Emmanuela Bonneho, který vedl první taková jednání od chvíle, kdy Rusko v únoru 2022 zahájilo svou rozsáhlou invazi na Ukrajinu.

„Znovu jsme vybudovali tyto diskusní kanály na technické úrovni,“ uvedl Macron podle agentury AFP v úterý zveřejněném rozhovoru s několika evropskými médii. Vyjádřil přání mít „dobře organizovaný evropský přístup“ s „jasným mandátem“ a bez „příliš mnoha účastníků“.

Peskov chválí evropské lídry, že chtějí dialog s Putinem. Zbytečné, míní Britové

„Taková prohlášení nás těší. Už dlouho říkáme, že snižovat naše vztahy na nulovou úroveň je nelogické, kontraproduktivní a škodlivé pro všechny strany,“ uvedl Peskov.

Potvrdil také, že Moskva skutečně vede kontakty s Paříží. Podle mluvčího by v případě zájmu tyto kontakty umožnily poměrně rychle navázat dialog na nejvyšší úrovni. „Dosud jsme však žádné signály o existenci tohoto zájmu neobdrželi,“ dodal Peskov.

Velký obrat? EU zvažuje jmenování vyjednávače s Ruskem, kolují možná jména

Macron loni uvedl, že Evropa by měla znovu hovořit s Putinem, místo aby nechala Spojené státy, aby vedly samy jednání o ukončení ruské války proti Ukrajině. Tento dialog přitom podle něj nesmí vyvíjet tlak na Ukrajinu.

Macron s Putinem naposledy hovořili loni v červenci, což byl první veřejně známý telefonát mezi oběma prezidenty po více než dvou a půl letech. Hlava francouzského státu se v roce 2022 snažila v sérii telefonátů varovat Putina před invazí na Ukrajinu a za tímto účelem i odcestovala do Moskvy. I po začátku rozsáhlé invaze udržoval Macron s Putinem telefonický kontakt, který ale ustal v září 2022.

