Americký prezident Donald Trump ve středu před setkáním se svým ukrajinským protějškem Volodymyrem Zelenským na okraj summitu NATO v Ankaře uvedl, že s ním bude o poskytnutí licence hovořit.
Za chybu v úsudku dnes označil mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov přesvědčení Washingtonu, že ukrajinské údery na cíle v hloubi Ruska by mohly usnadnit mírové urovnání konfliktu. „Další eskalace by mohla prodloužit speciální vojenskou operaci,“ uvedl podle agentury AFP Peskov, který pro ruskou agresi na Ukrajině použil tradiční terminologii Kremlu, neboť Moskva se slovu válka v tomto kontextu vyhýbá.
Americký ministr zahraničí Marco Rubio ve středu uvedl, že Rusko má stále větší potíže s obranou svého vzdušného prostoru. Washington podle něj doufá, že tato situace umožní vytvoření „nezbytných podmínek pro dojednání konce války“.
Kyjev v současnosti úspěšně využívá své drony s dlouhým doletem k útokům na cíle v hloubi Ruska, především na infrastrukturu ropného průmyslu včetně rafinerií či tankerů, což vedlo v zemi k nedostatku paliv.
Trump ve středu také zmínil možnost vytvoření bezletové zóny nad Ukrajinou, pokud to bude nutné pro budoucí bezpečnostní záruky poskytnuté Kyjevu. Podle Peskova by to znamenalo působení NATO na Ukrajině, tedy to, čemu má „speciální vojenská operace“ zabránit.
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Byl to velmi úspěšný summit, pochvaluje si Trump. Ukrajině přislíbil licenci na Patrioty
Ukrajina se od roku 2022 brání ruské ozbrojené agresi. Summit NATO v Ankaře ve středu zdůraznil trvající podporu napadené zemi při obraně její svobody, svrchovanosti a územní celistvosti. Kyjev jako součást budoucí mírové dohody žádá západní bezpečnostní záruky, které by Moskvu odradily od obnovení agrese.