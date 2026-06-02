Ukrajinský teror vytvořil nový model války, toto je odveta, říká Kreml o útoku na Kyjev

Autor: ,
Sledujeme online   13:02aktualizováno  13:21
Kreml označil poslední ukrajinské údery za teroristické činy, vytvářejí podle něj nový model války. Mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov se tak vyjádřil po ruských útocích z noci na úterý, které si v ukrajinských městech vyžádaly nejméně 17 obětí a stovky raněných. Moskva tvrdí, že vystupňovala útoky v odvetě za nálet ukrajinských dronů na Starobilsk v okupované části Luhanské oblasti na východě Ukrajiny.

Válka může skončit ještě před západem slunce, pokud Kyjev nařídí stažení svých sil z území, které Moskva prohlásila za ruské, prohlásil Peskov.

Ruský útok na Kyjev a jeho následky (2. června 2026)
Dmitrij Peskov (1. června 2026)
Ruský útok na Kyjev (2. června 2026)
Ruský útok na Kyjev a jeho následky (2. června 2026)
34 fotografií

Pokud to však Kyjev bude nadále odmítat, válka bude pokračovat, dokud Rusko nedosáhne svých cílů, dodal.

Moskva tvrdí, že vystupňovala své útoky proti „vojenské infrastruktuře“ Ukrajiny v odvetě za nálet ukrajinských dronů na Starobilsk v okupované části Luhanské oblasti na východě Ukrajiny. Drony zde zasáhly internát a zabily 21 lidí.

Rusko masivně zaútočilo na Dnipro a Kyjev: mrtví a stovky zraněných

Ukrajina popírá, že by mířila na internát. Tvrdí, že u Starobilska zasáhla velitelství elitní dronové jednotky.

Rusko chce ovládnout celý Donbas na východě Ukrajiny včetně opevněných měst a území, které ruské jednotky nedokázaly dobýt ani za čtyři roky války. Kyjev tento požadavek odmítá s tím, že kapitulace by vedla k další ruské agresi.

Součástí války mezi Ruskem a Ukrajinou jsou vzdušné útoky z obou stran. Moskva i Kyjev popírají, že by záměrně útočily na civilisty.

Mise OSN pro monitorování lidských práv na Ukrajině (HRMMU) před časem uvedla, že ve válce přišlo o život přinejmenším na 15 500 civilistů, včetně žen a dětí. Počty obětí budou ale nejspíše vyšší, než se jí podařilo ověřit. Naprostou většinu zabitých či zraněných civilistů mise eviduje v oblastech pod kontrolou ukrajinské vlády, na kterou útočí ruská armáda.

Ukrajinské síly v úterý zasáhly ilskou rafinerii v Krasnodarském kraji na jihozápadě Ruska, uvedl ukrajinský generální štáb. O náletu dronů a požáru v rafinerii časně ráno informovaly ruské úřady. Na rafinerii ukrajinské drony podle médií zaútočily již počtvrté od začátku roku a pošestnácté od začátku války.

Válka je hladová a Rusku docházejí peníze. Putin prováhal nejlepší chvíli, kdy skončit

„Cíl byl zasažen, následoval požár na území závodu. Rozsah škod se upřesňuje,“ napsal generální štáb na sociální síti. Připomněl, že rafinerie ve městě Ilskij je jedním z největších petrochemických závodů na jihu Ruska, zvládne zpracovat přibližně 6,6 milionu tun ropy ročně. Výrobky závodu se používají k zásobování ruských ozbrojených sil, podotkl generální štáb.

Požár v rafinérii se podařilo uhasit, informoval krizový štáb Krasnodarského kraje, více než sedm hodin po oznámení o vypuknutí požáru. Vše se obešlo bez zabitých a raněných, uvedl.

