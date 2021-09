Vědci naučili krávy chodit na záchod. Některým dětem to trvá déle, připustili

Stejně jako někteří rodiče i vědci použili pamlsek, aby krávy přiměli projít brankou a vymočit se ve speciální ohradě. A vycvičit telata jim trvalo jen 15 dní. Některým dětem to podle nich trvá o dost déle.



„Krávy jsou přinejmenším stejně učenlivé jako děti ve věku dvou až čtyř let, a přinejmenším stejně rychlé,“ řekla autorka studie Lindsay Matthewsová, odbornice na zvířecí chování z novozélandské univerzity v Aucklandu. Ta se na výzkumu podílela s odborníky z německého výzkumného ústavu pro biologii chovných zvířat (FBN).

Praktická část výzkumu se odehrávala v Německu a bylo do ní zahrnuto 16 telat holštýnského skotu. Vědci dobytek nejprve ustájili ve speciální toaletní kóji, kde zvířata dostala odměnu v podobě jídla pokaždé, když se vymočila. Poté odměnu umístili poblíž této kóje a odměňovali je pokaždé, když do ní krávy odešly vykonat potřebu. Ty, které moč vypustily jinde, naopak čekala třísekundová sprška studené vody.

Po patnáctidenním pokusu záchod s úspěchem používalo 11 krav. „Spousta lidí takhle učí své děti chodit na nočník. Posadí je tam, čekají, až udělají potřebu, a pak je odmění, když se to povede. Ukázalo se, že u krav to funguje stejně. Nakonec tři čtvrtiny zvířat dokázaly ve třech čtvrtinách případů močit na toaletě,“ řekla Lindsay Matthewsová.

Pokus, který vznikl žertem

Tento vědecký pokus se zrodil z napůl žertem míněné otázky v novozélandské rozhlasové talk-show oreálném problému chlévské mrvy. „A nešlo jen o to, že by to mohla být legrace,“ říká Matthewsová. Ohromné množství kravské moči totiž představuje závažný ekologický problém.

„Moč obsahuje dusík, a když se smíchá s trusem, mění se na čpavek, který v přírodě způsobuje problémy v podobě kyselých dešťů,“ uvedla Matthewsová. „Může také kontaminovat vodu nitráty a vytvářet znečišťující vzdušné částice oxidu dusného,“ dodala vědkyně. A krávy močí opravdu hodně. Jediná kráva může podle ní vyloučit asi 30 litrů moči denně.

Kdyby se skot dokázal naučit vyměšovat na speciálních místech, bylo by jejich moč a trus lehčí odstraňovat a zredukovat tak emise skleníkových plynů. V rámci experimentu zatím vědci zkoušeli naučit telata chodit jen „na malou“, ale podle Matthewsové by bylo možné je naučit používat stejné speciální místo i na vykonávání velké potřeby.

Největší ekologický problém skotu ovšem představuje metan, který vypouštějí při říhání a flatulenci a který přispívá ke globálnímu oteplování. „Naučit krávy, aby přestaly krkat a prdět, bohužel nejde,“ řekla Matthewsová. „Praskly by.“