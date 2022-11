Čína mění londýnskou mincovnu v obří ambasádu. Obyvatelé prosí krále o pomoc

Královská rodina prodala Královskou mincovnu a pozemek o rozloze 5,4 akru v těsné blízkosti pevnosti Tower v roce 2010 realitní společnosti. Peking pozemek koupil v roce 2018 a nyní plánuje investovat několik stovek milionů liber a přeměnit historický areál na své nové velvyslanectví ve Spojeném království.

Místní rada čtvrti Tower Hamlets má o využití prostorů rozhodnout tento týden, píše CNN. Pokud budou čínské plány schváleny, stane se areál jednou z největších čínských diplomatických misí na světě. Počítá se s ubytováním stovek zaměstnanců i prostorem pro čínské kulturní a obchodní centrum.

Z čínských plánů mají obavy obyvatelé přilehlých nemovitostí. Žijí sice ve svých bytech, pozemky pod nimi ale náleží k areálu mincovny a tedy potenciálně zamýšlené čínské ambasádě. V souladu s historickým britským právem jim pozemky královna pronajala na 126 let. A nájemní smlouvy dávají majiteli pozemku například právo vstoupit do majetku nájemce, nebo třeba i omezit pravomoci nájemníků věšet předměty, jako jsou vlajky či transparenty, zvenčí svých domovů.

Na tři stovky obyvatel domů se sdružilo do asociace, která se snaží hájit jejich zájmy. Obávají se, že Čína si starobylé britské právo vyloží po svém a zavede taková pravidla, která znemožní původním obyvatelům svobodný život. „Bojíme se diplomatických incidentů, protože pravomoci, které dostane čínská vláda k dispozici, jsou dalekosáhlé a přehnané,“ tlumočí stanovisko obyvatel David Lake v dopise adresovaném králi Karlovi III.

Připomíná incident z Manchesteru, který dosud vyšetřuje místní policie. Čínský generální konzul Čeng Si-jüan přiznal, že strhával transparenty hongkongských aktivistů před konzulátem. Jednoho z prodemokratických demonstrantů dokonce zaměstnanci konzulátu zavlekli do areálu a zbili.

Po tomto incidentu zrušila čínská strana plánované setkání s londýnskými obyvateli areálu Královské mincovny, kde se měly vztahy projednat. „To zvyšuje naše obavy. Je to krásné místo k životu v centru Londýna. Ale ptáme se, jak se změní naše životy, až se sem přistěhuje Čína,“ řekl Mark Nygate, který zde žije 23 let.

V dopise žádají krále, aby se Spojené království a Čína dohodly na převodu vlastnictví části areálu mincovny, která se týká jejich domů. „Cítíme, že je špatné, aby čínská vláda na náš majetek měla stejná práva, jako měla královna Alžběta, když souhlasila s našimi nájemními smlouvami,“ píší v dopise obyvatelé.

V dopise králi zdůrazňují úskalí často složitých a archaických vlastnických zákonů Anglie, pokud se dostanou do rukou cizí mocnosti. „Situace by mohla vést k poškození vašich loajálních britských poddaných a demokracie ve Spojeném království. Apelujeme na Vaše Veličenstvo, abyste udělali vše, co můžete, abyste nám v této náročné době poskytli ochranu,“ napsali králi.

Základny tajné policie po celém světě

Lidé ze staré mincovny ve své stížnosti vyjádřili i znepokojení nad soukromím své elektronické komunikace či možnosti fyzického sledování. Rovněž se obávají, že jejich domy se stanou jakýmsi „nárazníkovým pásem“ mezi ambasádou a případnými protičínskými demonstranty.

Španělská nevládní organizace Safeguard Defenders tvrdí, že Čína provozuje po celém světě rozsáhlou síť základen tajné policie, které jsou nástrojem na kontrolu čínských občanů v zahraničí. Čína existenci takových center nepopírá, tvrdí ale, že jde o organizace, které pomáhají čínským vystěhovalcům s papírováním a podobně.

Čínskými „policejními“ základnami se hodlá zabývat i britská vláda. „Zprávy o nehlášených policejních stanicích ve Spojeném království jsou extrémně znepokojivé a bereme je velmi vážně. Jakákoli cizí země působící na území Spojeného království musí dodržovat jeho zákony,“ řekl v Dolní sněmovně parlamentu ministr bezpečnosti Tom Tugendhat. „Ochrana lidí ve Spojeném království je nanejvýš důležitá. Jakýkoli pokus o repatriaci jakéhokoli jednotlivce nebude tolerován,“ dodal.

Radnice čtvrti Tower Hamlets, kde žije největší podíl muslimů v Londýně a kde leží stará Královská mincovna, chtělo dát ulicím v jejím okolí jména jako náměstí Nebeského klidu, Uyghur Court, Hong Kong Road nebo Tibet Hill na protest proti zacházení Pekingu s menšinami. Čínské velvyslanectví v Londýně se i kvůli tomu ohradilo a žádalo britskou vládu o ochranu ambasády před obtěžováním ze strany aktivistů.

Obyvatelé staré mincovny tvrdí, že by je uklidnilo, kdyby pozemek koupil zpět britský panovník. „Chtěli bychom, aby Koruna opět vlastnila náš svobodný majetek. Pomohlo by nám to cítit se jako součást Spojeného království, chráněná Korunou a zákony Anglie,“ apelovali v dopise králi.

Vstoupí neutrální král do vztahů s Čínou?

Pokud by Karel III. vyhověl obyvatelům pozemků královské mincovny, zdánlivě neutrální postavu, která se v minulosti zvlášť zajímala o urbanismus, by to vtáhlo do stále živější debaty o postoji Velké Británie k Číně. Svět nyní bedlivě sleduje reakci Pekingu na největší občanské nepokoje za poslední roky vycházející z únavy řadových Číňanů z restriktivní politiky nulové tolerance covidu-19.

Bývalý vůdce Konzervativní strany Iain Duncan Smith, který byl Čínou sankcionován za to, že veřejně odsuzoval zacházení s ujgurským obyvatelstvem, označil rozhodnutí britských úřadů povolit, aby plány na novou čínskou ambasádu zašly tak daleko, za naivní. „Je neuvěřitelné, co Číně projde, protože je nikdo nechce naštvat,“ řekl. „Je to nebezpečná země a čínské vládě bych nevěřil ani slovo,“ dodal.

Poslední konzervativní premiéři svůj vztah k Číně upravovali. Zatímco Boris Johnson označil Čínu za „systémového konkurenta“, Liz Trussová během krátkého mandátu stačila jen naznačit, že Čínu má v úmyslu oficiálně označit za „hrozbu“. Nejnovější premiér Rishi Sunak tento týden řekl, že tzv. zlatá éra čínsko-britských vztahů, kterou kdysi jeho strana přijala, nyní skončila. „Bude třeba se chovat „robustně pragmaticky“, řekl ke vztahům s Pekingem.