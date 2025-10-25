V Thajsku zemřela královna matka, manželka panovníka. Lidé ji zbožňovali

Sikirit se během vlády svého manžela, který byl hlavou země 70 let do roku 2016, věnovala programům na podporu chudých obyvatel. ochraně přírody a tradičních řemesel. Mezi Thajci byla velmi oblíbená, její portrét visel v mnoha domácnostech a na její narozeniny 12 srpna se v zemi slavil Den matek, napsala AP. Proslula svou elegancí, díky níž si za mladých let získala přezdívku „asijská Jackie Kennedyová“, uvedla AFP.
Na veřejnosti se však od roku 2012 neukazovala poté, co utrpěla mrtvici. Od roku 2019 byla dlouhodobě v nemocnici.
Sikirit svého budoucího chotě, který strávil část dětství ve Švýcarsku, potkala během svých studií hudby a jazyků v Paříži. Po svatbě měla s králem tři dcery a syna. Právě Vatčirálongkón, absolvent anglických škol a vojenské akademie v Austrálii, je od roku 2019 thajským králem.