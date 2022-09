Královnu pohřbí v pondělí 19. září. Rakev bude vystavena čtyři dny

Rakev s tělem v neděli zamíří do Edinburghu, v pondělí bude převezena do tamní katedrály svatého Jiljí. Smutečního průvodu se zúčastní i král Karel III. s manželkou. Teprve poté bude rakev v úterý přepravena do Londýna, kam se nový panovník vrátil v pátek.

Velká Británie v sobotu dopoledne pokročila ve složitém procesu, který následuje po smrti královny, a Karel III. byl oficiálně prohlášen novým králem. Ačkoli titul získal ihned po jejím čtvrtečním úmrtí, nyní tento krok potvrdila takzvaná Nástupnická rada, která se sešla v londýnském Svatojakubském paláci.

Poprvé v historii bylo možné její zasedání sledovat v televizním přenosu. Skládala se z členů královské rodiny, předsedy vlády a dalších vysokých politiků a arcibiskupa z Canterbury.

Ještě před pohřbem, který začne v pondělí 19. září ve 12:00 SELČ, nový britský panovník vyrazí na cestu do zemí Spojeného království. Kromě Skotska navštíví také Wales a Severní Irsko.

Státní pohřeb zažila Británie naposledy v roce 1965, kdy se loučila s několikanásobným ministerským předsedou Winstonem Churchillem. Nyní se do Londýna sjede řada hlav států a vlád z celého světa a také monarchové. Účast už přislíbil mimo jiné americký prezident Joe Biden, francouzský prezident Emmanuel Macron či japonský císař Naruhito.

Do 500 kilometrů vzdáleného Londýna rakev královny přepraví letadlo a první zastávkou v metropoli bude Buckinghamský palác. Po několika hodinách se rakev opět vydá na cestu a podle odhadu médií nejspíš na lafetě zamíří do sídla parlamentu ve Westminsteru.

V hlavní hale parlamentu bude za dohledu čestné stráže rakev čtyři dny, aby se jí Britové mohli přijít poklonit. Otevřeno bude 23 hodin denně.

Po pohřbu ve Westminsterském opatství následují dvě minuty ticha, které bude držet celé království. Po hodinovém obřadu se velký smuteční průvod vydá do Hyde Parku, kde rakev přeloží z lafety do státního pohřebního vozu a odvezou do královského hradu ve Windsoru.

Po průvodu Windsorem se bude konat smuteční obřad v hradní kapli svatého Jiří, během kterého rakev spustí do královské hrobky. Tam panovnice spočine vedle své životní lásky a manžela, prince Philipa. Jeho královská Výsost vévoda z Edinburghu zemřel loni 9. dubna na zámku Windsor ve věku 99 let.