Britská vláda v oficiálním prohlášení uvedla, že požádala návrhářské týmy, aby vytvořily návrh památníku, „který oslaví mimořádný život královny Alžběty II. a poskytne prostor pro zastavení a zamyšlení“. Výběrová komise kromě toho bude posuzovat i další širší kritéria, včetně ceny či zážitku pro návštěvníky.

Komise oznámí vítězný tým v létě 2025. Veřejnost si může návrhy finalistů prohlédnout v rámci online výstavy a do 19. května může poskytnout zpětnou vazbu. Vláda chce konečný návrh památníku odhalit v roce 2026 u příležitosti nedožitých sta let královny. Umístěn bude v parku svatého Jakuba nedaleko Buckinghamského paláce.

Heatherwick Studios přišlo s návrhem vzpomínkové procházky se sedmdesáti „leknínovými“nášlapnými kameny na počet sedmdesátileté vlády královny. Uprostřed cesty bude most přes místní jezero s baldachýnem osmi vytesaných lilií. Tímto designem chce studio fyzicky vyjádřit to, „co královna představovala především, a to je jednota“.

O jednotě mluví i studio Foster + Partners’. Jeho návrh se inspiruje v romantické krajině britského malíře Johna Nashe. Studio hodlá vytvořit sérii zahrad propojených klikatící se cestou a plných uměleckých instalací včetně Větrné sochy či soch panovnice a jejího manžela Filipa. Firma chce též zpřítomnit královnin hlas prostřednictvím zvukových instalací.

Tým J&L Gibbons hovoří o královně jako „podloží národa“. Na její počest proto pomocí skalního podloží plánuje vytvořit most, „ladný a silný, s padající vodou, která se jemně otírá o hladinu jezera“ a který povede lidi „prchavou choreografií květů a barev pod korunami vysokých stromů“. Kámen mostu bude od čtyř národů - návrh je nespecifikuje, ale mohlo by jít o Anglii, Skotsko, Wales a Severní Irsko tvořících Velkou Británii.

Architekti z Tom Stuart-Smith chtějí z „kamenů z celé Británie“ vytvořit pamětní stezku, která bude zahrnovat bronzové odlitky významných předmětů z života panovnice. Návštěvníci též budou moci slyšet vzpomínky těch, které ovlivnila. Centrem památníku bude přesný odlitek dubu z královnina venkovského sídla Windsor, který bude stát na podstavci v jezeře a jenž má představovat „její sílu, vytrvalost a historické místo monarchie v naší ústavě“.

Návrh posledního soutěžícího, firmy WilkinsonEyre, si představuje památník jako sérii vláken, z nichž každé představuje určující téma Alžbětina života jako vláda, víra příroda či rodina. Na těchto symbolických místech symbolickými místy si mají návštěvníci vytvořit vlastní osobní vztah ke královně. V srdci památníku hodlá studio postavit dva elegantní mosty, každý na jiné úrovni.