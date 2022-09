Dubové dřevo a olověná vložka. Těžkou rakev s královnou musí nést osm vojáků

Dubová rakev je stará více než 30 let. Podle serveru USA Today ji pohřební služba Leverton & Sons převzala od firmy Kenyons, která rakev pro panovnici vyrobila. Tato pohřební služba slouží královské rodině od roku 1991, od té doby organizovala pohřeb princezny Diany, královny matky i prince Philipa.

„Není to něco, co můžete vyrobit za den,“ řekl k rakvi ředitel firmy Andrew Leverton. Dokumenty od královniny rakve se v uplynulých dekádách ztratily, není tedy jisté, jestli na výrobu byl použit tradiční britský dub, nebo dostupnější americký.

Druhý jmenovaný se aktuálně používá častěji. „Dubové rakve se nyní vyrábí z amerického dubu. Nemyslím si, že bychom teď mohli použít anglický dub, bylo by to moc drahé,“ uvedl.

Rakev je podle něj upravená tak, aby na ní mohly být umístěny historické královské propriety. Mosazné rukojeti a spony, které drží korunu, kouli a žezlo, vyrobila pravděpodobně birminghamská slévárna Newman Brothers.

V rakvi je také olověná vložka, která rakev utěsní a zabrání pronikání vlhkosti. Tělo by tak mělo být zachované až rok. Olovo využívá královská rodina déle než čtyři století. Vhledem, k tomu, že britští králové a královny jsou tradičně pohřbívání v hrobkách, utěsnění rakví je nutností.

Kombinace dubového dřeva a olova je ale tak těžká, že rakev musí nést osm vojáků místo obvyklých šesti.

Královna Alžběta II. bude pohřbena v pamětní kapli krále Jiřího VI. na hradě Windsor, vedle krále Jiřího VI., královny Alžběty královny matky a popela její sestry princezny Margaret. Do kaple bude následně přemístěna i rakev prince Philipa.

Rakev s ostatky královny Alžběty II. dorazila do Londýna ve středu. Spolu se smutečním průvodem se následně přemístila z Buckinghamského paláce do Westminster Hall, tam bude až do pondělního pohřbu přístupná veřejnosti.

Rakev na lafetě tažené šestispřežím Královského dělostřeleckého pluku doprovázeli nový král Karel III., princezna Anne, princ Andrew a princ Edward. Za nimi šli v průvodu synové krále Karla III., William a Harry.