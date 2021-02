Netušená moc Alžběty II. Mluvila do zákona, aby skryla své jmění, píše list

Předtím, než jsou návrhy britských zákonů ovlivňujících zájmy Koruny projednávány v parlamentu, usilují ministři na doporučení vládních právníků o takzvaný královnin souhlas (Queen’s consent). Levicový The Guardian zjistil, že královna se tímto způsobem vyjádřila k více než tisíci zákonů, které se týkaly mimo jiné železniční výstavby či práv zvířat.

Jedním z nich byl i zákon o transparentnosti z roku 1973. Pokud by jej zákonodárci schválili v nepozměněné podobě, královna by byla nucena zveřejnit, v jakých firmách má své podíly. Alžběta II. se obávala, že bude „trapně“ vystavěna pohledům veřejnosti.

Dokumenty z Národního archivu odhalují, že královnin právník lobboval za to, aby panovnice byla z daného zákona vyjmuta. Podařilo se mu u vlády prosadit novou klauzuli, podle níž jsou společnosti využívané „hlavami států, ústředními měnovými orgány, investičními radami a mezinárodními orgány vytvořenými vládami“ této povinnosti zproštěny.

Po schválení výjimky byla vytvořená společnost Bank of England Nominees Limited, spravovaná centrální bankou Bank of England, o níž se dlouhodobě mluvilo jako o možném nástroji používaným královnou k privátním investicím. Novinář Andrew Morton v roce 1989 napsal, že podíly vlastněné královnou byly převedeny do společnosti v roce 1977.

Vláda v roce 2011 oznámila, že výjimka už společnost neplatí. Před čtyřmi lety zanikla. Není jasné, co se s akciemi stalo.

Podle Guardianu procedura královnina souhlasu vzbuzuje otázky, nakolik se jedná o přežitou, ve své podstatě nedemokratickou konvenci. Podle Thomase Adamse, specialisty na ústavní právo z Oxfordské univerzity, dává královně „takový vliv na legislativu, o jakém by lobbisté jen snili“.

Souhlas nezneužíváme, tvrdí Buckinghamský palác

Buckinghamský palác odmítá, že by se Alžběta II. jakýmkoliv způsobem pokoušela nástroj využívat ke svému prospěchu. „Souhlas královny je parlamentní proces, v němž je role panovníka čistě formální. Panovník vždy uděluje souhlas, pokud o to požádá vláda. Jakékoli tvrzení, že panovník zablokoval legislativu, je prostě nesprávné,“ řekl stanici BBC mluvčí paláce.

Vládní právníci doporučují ministrům, zda je souhlas potřeba. Ministr o něj pak požádá královnina osobního sekretáře. „Je-li vyžadován souhlas, je návrh legislativy podle konvence svěřen panovníkovi, aby jej udělil pouze na doporučení ministrů a jako záležitost veřejného záznamu,“ dodal mluvčí.

Podle serveru Royal Central lze z vyjádření mezi řádky vyčíst, že královnin souhlas je zákonu automaticky udělován, pokud ministři vyloženě nedoporučují jej odmítnout. To se děje jen u návrhů zákonů poslanců, které vláda nepodporuje, nikdy u vládních návrhů. Vláda tedy využívá královnin souhlas proti návrhům poslanců.