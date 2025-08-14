Chapadla a rohy jako z hororu. Americké králíky napadl bizarní virus

Divocí králíci v americkém státě Colorado svým vzezřením vyvolali zájem na sociálních sítích. U těchto zvířat se šíří nemoc známá jako Shopeho virus papilomatózy králíků, který způsobuje, že jinak roztomilým chlupáčům narostou na hlavě, u tlamy a na krku černé výrůstky připomínající rohy a chapadla. I přes to, že zvířata vypadají jako z laciného hororu, ve skutečnosti jde o relativně běžné kožní onemocnění.

Králíky se strašidelnými bradavicemi zpozorovali vědci v USA už v roce 2021. | foto: AP

Králíky se strašidelnými výrůstky zpozorovali občané města Fort Collins v Coloradu. Podle webu agentury AP se členové tamní populace divokých králíků nakazili pravděpodobně od klíšťat a komárů, kteří onemocnění přenášejí. Svým „děsivým“ zjevem zaujali i tamní turisty v lese.

Prazvláštní fotky amerických králíků pak ve čtvrtek stihly zahltit svět sociálních sítí. Velký ohlas měly také v Evropě, pronikly i do médií. Králíkům někdo vymyslel i posměšné přezdívky jako Zombie králíci či Frankeinsteinovi králíci.

Nakažená zvířata přitom často srovnávají s populární videohru a seriálem The Last of Us, kde nebezpečná houba Cordyceps svými fiktivními účinky napadne lidský mozek, který ovládne, a oběti pak následně vyvstanou z těla odpudivé houbovité výrůstky.

Vědci však podle AP upozorňují na to, že onemocnění není pro králíky příliš nebezpečné či nepříjemné, ba dokonce jde o vcelku běžný úkaz. Výčnělky připomínající rohy a chapadla mají totiž nejblíže k bradavicím a králíkům mimo jejich děsuplný vzhled v běžném životě nijak nevadí.

Virus však i přes svou malou rizikovost stále zůstává bizarním. To si mysleli například i lidé ve středověku. Podle historiků totiž zjevně tato králičí nemoc podnítila pověsti a folklórní představy o králících s parohy, jejichž zpodobnění a popis můžeme najít hned v několika evropských bestiářích.

Nejčtenější

