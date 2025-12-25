Rozmanitost vede k vítězství nad zlem, sdílení touhy po míru, soudí král Karel III.

  18:21
Britský král Karel III. ve čtvrtečním vánočním poselství upozornil na význam rozmanitosti, soucitu a smíření. V již čtvrtém projevu od nástupu na trůn mluvil monarcha o putování a setkávání se. Připomněl také svou letošní návštěvu Vatikánu či oslavy výročí konce druhé světové války.

„Díky velké rozmanitosti našich společenství můžeme najít sílu zajistit, aby právo zvítězilo nad zlem,“ uvedl 77letý britský král. „Při setkáních s lidmi různých vyznání, mě velmi povzbuzuje, když slyším, kolik máme společného, jak sdílíme touhu po míru a hluboký respekt ke všemu živému,“ doplnil Karel III.

Léčba je úspěšná i díky včasné diagnóze. Král Karel III. promluvil o své rakovině

Hlavním motivem proslovu britského krále bylo putování a pouť. V projevu několikrát připomněl biblický příběh narození Ježíše Krista a vyzdvihl důležitost soucitu a smíření v nejistém světě, který se podle něj točí stále rychleji a rychleji. Karel III. připomněl svou říjnovou návštěvu Vatikánu, kde se jako oficiální hlava anglikánské církve poprvé po téměř 500 letech pomodlil společně s papežem.

Část svého projevu, kterou označil za pouť do minulosti, věnoval král také připomínce britských vojáků a padlých, jejichž památku uctil letos při oslavách 80. výročí konce druhé světové války. Veterány a humanitární pracovníky pochválil za jejich odvahu v nepříznivých podmínkách a doplnil, že mu dávají naději.

Vánoční projev krále Karla III. (25. prosince 2025)
Král Karel III. oznamuje zlepšení svého zdravotního stavu. (12. prosince 2025)
Král Karel III. cestou na vánoční bohoslužbu v Sandringhamu (25. prosince 2024)
Král Karel III. se setkává s českým velvyslancem Václavem Bartuškou v Buckinghamském paláci v Londýně. (20. listopadu 2025)
21 fotografií

Britský král pronesl předem nahraný projev ve Westminsterském opatství, tradičním místě korunovace britských monarchů od doby Viléma Dobyvatele. Po jeho proslovu následovalo vystoupení ukrajinského sboru v tradičních vyšívaných košilích a sboru londýnské Královské opery.

Ačkoliv se král nemá vyjadřovat k politice, letos i v předchozích letech opakovaně podpořil napadenou Ukrajinu a jen za rok 2025 třikrát přijal ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského.

Karel III. v projevu ocenil zájem o ekologii i nezištnost vůči druhým

Dříve také promlouval o konfliktu v Pásmu Gazy a vyjádřil svou lítost nad násilím vůči židovským komunitám včetně říjnové střelby v synagoze na severu Anglie nebo prosincového masového útoku na australské Bondi Beach.

Ruské bombardéry operovaly nad Barentsovým a Norským mořem

Americký letoun F-35 Lightning II vyprovází ruské stroje Tu-95 a Su-35 nad...

Ruské strategické bombardéry Tu-95MS operovaly nad neutrálními vodami Barentsova a Norského moře, informovala dnes Moskva. Podle ruského ministerstva obrany šlo o plánovaný více než sedmihodinový let...

25. prosince 2025  15:22

„Jeho dílo obohatí i dnes.“ Desítky lidí si na Vyšehradě připomněly úmrtí Karla Čapka

Karel Čapek

Ke hrobu spisovatele Karla Čapka na pražském Vyšehradě přišly na Boží hod před polednem desítky lidí. Setkání se koná pravidelně ve výroční den jeho úmrtí v roce 1938. Člen výboru pořádající...

25. prosince 2025  15:17

Lijáky a povodně. Suchem trýzněná Kalifornie má nyní vody až moc

Kalifornii zasáhly bouřky a silné deště, které v některých regionech tohoto...

Kalifornii zasáhly bouřky a silné deště, které v některých regionech tohoto západoamerického pobřežního státu způsobily záplavy. Kalifornský guvernér Gavin Newsom vyhlásil stav nouze v šesti okresech...

25. prosince 2025  15:01

Kovový válec se nenechal zválcovat legem. Hračky ze Semil baví už pátou generaci

Premium
Hraje si v práci. Ředitel Kovapu Petr Němec ukazuje berušky a parní válec ze...

Parní válec. Traktor. Beruška, co nikdy nespadne ze stolu. Už pátá generace dětí se baví s hračkami, které se za osmdesát let vůbec nezměnily. Přežily nástup barbín, invazi Lega, akčních figurek i...

25. prosince 2025

Tradiční oběd pro lidi v nouzi. Bezdomovci i senioři dostali kachnu a dárek

Arcibiskupský palác na pražských Hradčanech ve čtvrtek opět otevřel brány pro...

Arcibiskupský palác na pražských Hradčanech ve čtvrtek opět otevřel brány pro lidi bez domova, seniory a další osamělé či sociálně zranitelné. Na slavnostním obědě se sešly dvě stovky zájemců. Akci...

25. prosince 2025  14:53

