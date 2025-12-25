Rozmanitost vede k vítězství nad zlem, sdílení touhy po míru, soudí král Karel III.

„Díky velké rozmanitosti našich společenství můžeme najít sílu zajistit, aby právo zvítězilo nad zlem,“ uvedl 77letý britský král. „Při setkáních s lidmi různých vyznání, mě velmi povzbuzuje, když slyším, kolik máme společného, jak sdílíme touhu po míru a hluboký respekt ke všemu živému,“ doplnil Karel III.
Léčba je úspěšná i díky včasné diagnóze. Král Karel III. promluvil o své rakovině
Hlavním motivem proslovu britského krále bylo putování a pouť. V projevu několikrát připomněl biblický příběh narození Ježíše Krista a vyzdvihl důležitost soucitu a smíření v nejistém světě, který se podle něj točí stále rychleji a rychleji. Karel III. připomněl svou říjnovou návštěvu Vatikánu, kde se jako oficiální hlava anglikánské církve poprvé po téměř 500 letech pomodlil společně s papežem.
Část svého projevu, kterou označil za pouť do minulosti, věnoval král také připomínce britských vojáků a padlých, jejichž památku uctil letos při oslavách 80. výročí konce druhé světové války. Veterány a humanitární pracovníky pochválil za jejich odvahu v nepříznivých podmínkách a doplnil, že mu dávají naději.
Britský král pronesl předem nahraný projev ve Westminsterském opatství, tradičním místě korunovace britských monarchů od doby Viléma Dobyvatele. Po jeho proslovu následovalo vystoupení ukrajinského sboru v tradičních vyšívaných košilích a sboru londýnské Královské opery.
Ačkoliv se král nemá vyjadřovat k politice, letos i v předchozích letech opakovaně podpořil napadenou Ukrajinu a jen za rok 2025 třikrát přijal ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského.
Karel III. v projevu ocenil zájem o ekologii i nezištnost vůči druhým
Dříve také promlouval o konfliktu v Pásmu Gazy a vyjádřil svou lítost nad násilím vůči židovským komunitám včetně říjnové střelby v synagoze na severu Anglie nebo prosincového masového útoku na australské Bondi Beach.