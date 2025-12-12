Léčba je úspěšná i díky včasné diagnóze. Král Karel III. promluvil o své rakovině

Král Karel III. v pátek oznámil, že léčba rakoviny u něj postupuje dobře, takže ji bude moci v příštím roce zredukovat. Je to podle něj i díky včasné diagnóze a účinným zákrokům. Sedmasedmdesátiletý britský panovník to řekl v televizním projevu vysílaném v rámci celonárodní kampaně na posílení povědomí o rakovině.
Král Karel III. oznamuje zlepšení svého zdravotního stavu. (12. prosince 2025)

Král Karel III. oznamuje zlepšení svého zdravotního stavu. (12. prosince 2025) | foto: Reuters

„Dnes se s vámi mohu podělit o dobrou zprávu, že díky časné diagnóze, efektivním zákrokům a dodržování nařízení lékařů může být můj vlastní harmonogram léčby rakoviny v příštím roce zredukován,“ řekl král. Nespecifikovaná forma rakoviny mu byla diagnostikována loni v únoru.

Léčba sice není zcela dokončena, ale vstupuje do preventivní fáze, řekl podle tiskových agentur mluvčí Buckinghamského paláce. „Jeho Veličenstvo na léčbu reaguje výjimečně dobře a jeho lékaři informovali, že stávající opatření nyní přejdou do preventivní fáze,“ cituje mluvčího agentura Reuters.

Kate promluvila o své rakovině. Musela jsem nasadit statečnou tvář, říká

„Včasná diagnóza prostě zachraňuje životy,“ řekl. „Vím také, jaký rozdíl to udělalo v mém vlastním případě, protože mi to umožnilo pokračovat v plnohodnotném a aktivním životě i během léčby,“ dodal.

Karlovo rozhodnutí zveřejnit svou diagnózu opouští tradici britské královské rodiny. Ta považuje své zdraví za osobní záležitost a mnoho informací s veřejností nesdílí.

„Jeho Veličenstvo se rozhodlo sdílet svou diagnózu, aby zabránilo spekulacím, a v naději, že to pomůže veřejnosti pochopit všechny lidi ve světě, kteří jsou postiženi rakovinou,“ uvedl v té době Buckinghamský palác.

Jsem v remisi a soustředím se na zotavení, říká o rakovině princezna Kate

Organizace Cancer Research UK zaznamenala v týdnech po oznámení diagnózy krále 33procentní nárůst návštěvnosti svých webových stránek, protože lidé hledali informace o příznacích rakoviny.

S rakovinou bojovala i princezna Kate. Manželka prince Williama loni v březnu oznámila, že podstoupí chemoterapii poté, co testy provedené po velké operaci břicha odhalily přítomnost blíže neurčené formy rakoviny. Léčbu dokončila v září 2024 a začátkem letošního roku uvedla, že je v remisi.

