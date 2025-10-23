Po pěti stech letech. Papež a britský král usedli ve Vatikánu ke společné modlitbě

  13:13aktualizováno  13:18
V Sixtinské kapli ve Vatikánu se konala historická modlitba papeže Lva XIV. a britského krále Karla III., který je mimo jiné oficiální hlavou anglikánské církve. Stalo se tak poprvé od roku 1534, kdy se anglikáni oddělili od katolíků, uvádí agentury. Před modlitbou papež britského panovníka, kterého na návštěvě Vatikánu doprovází manželka, přijal a mluvil s ním několik desítek minut.

Tématem obřadu byla ochrana stvořeného, což odráží společný zájem papeže a britského panovníka o ekologii. Společnou modlitbu vedli papež a arcibiskup z Yorku Stephen Cottrell, druhý nejvýše postavený anglikánský duchovní, obřad se konal v latině a angličtině.

Papež Lev XIV. vede v Sixtinské kapli společnou modlitbu s britským králem Karlem III. a královnou Camillou. (23. října 2025)
Král a papež byli usazeni na stejné úrovni před oltářem v Sixtinské kapli pod známou freskou Posledního soudu od Michelangela. Během zhruba půlhodinového ekumenického obřadu zazněly úryvek z Listu Římanům od Pavla z Tarsu, žalmy či zpěv, jehož text přeložil do angličtiny kardinál John Henry Newman, který byl polovinu svého života anglikánem a pak významným katolickým teologem.

Akce se konala během 10. výročí od vydání encykliky Laudato si´, ve které papež František zdůraznil význam ochrany životního prostředí, varoval před hrozbami spojenými s klimatickými změnami a poukázal na potřebu omezit využívání fosilních paliv. Původně se akce měla konat v dubnu, což se nestalo kvůli zdravotním problémům tehdejšího papeže Františka, který ten měsíc zemřel, uvádí vatikánská média.

Schopný diplomat s malým škraloupem. Co lze čekat od „amerického“ papeže Lva XIV.

Po obřadu se papež a král setkají s podnikateli, jejichž firmy usilují o udržitelné podnikání. Karel III. dostane také v papežské bazilice svatého Pavla za hradbami titul královského spolubratra.

Schizma z roku 1534

Očekává se, že čtvrteční návštěva bude znamenat další sblížení mezi katolickou a anglikánskou církví. Obě církve čelí podobným výzvám, například sekularizaci Evropy, neshoda však může panovat na roli žen či LGBT+. Duchovní hlavou anglikánské církve se za několik měsíců stane Sarah Mullallyová, zatímco v katolické církvi se ženy nemohou stát kněžími, a tudíž ani usednout na papežský stolec.

Anglikánskou církev poprvé povede žena. Arcibiskupkou z Canterbury je bývalá sestřička

Kvůli schizmatu z roku 1534 Vatikán a Británie dlouho neudržovaly oficiální vztahy. Prvním britským panovníkem, který papeže v jeho státě navštívil, byla královna Alžběta II. v roce 1961 za vlády Jana XXIII.. Tehdy se však neuskutečnil žádný společný náboženský obřad. První papež, který navštívil Británii od odtržení anglikánů, byl až Jan Pavel II. v roce 1982. Spory mezi anglikány a katolíky se promítaly v minulosti například do konfliktu v Severním Irsku.

