Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Po téměř 200 letech přestane být Buckinghamský palác hlavním sídlem britského monarchy

Autor: ,
  8:43
Král Karel III. uspořádal na oslavu svých narozenin tradiční přehlídku Trooping...

Král Karel III. uspořádal na oslavu svých narozenin tradiční přehlídku Trooping the Colour, během níž se pravidelně celá královská rodina ukazovala na balkonu Buckinghamského paláce. V posledních letech smí vystoupit jen pracující část královské rodiny. | foto: AP

Král Karel III. zdravil vojáky (Trooping the Colour, 13. června 2026)
Buckingham Palace, London (6. listopadu 2009)
Londýn (27. května 2026).
Buckingham Palace, London (2. března 2026).
34 fotografií
Buckinghamský palác po téměř 200 letech přestane být hlavním sídlem britského monarchy. Král Karel III. se do něj ani po dokončení nákladné desetileté rekonstrukce nepřestěhuje. Královská rodina zároveň poprvé zveřejnila, že panovník od nástupu na trůn v roce 2022 odvedl na daních přes 30 milionů liber (845 milionů korun).

Rekonstrukce má skončit příští rok a vyjde na 369 milionů liber. I po jejím skončení ale král hodlá zůstat v Clarence House, svém dlouholetém londýnském sídle nedaleko paláce.

Král Karel III. uspořádal na oslavu svých narozenin tradiční přehlídku Trooping the Colour, během níž se pravidelně celá královská rodina ukazovala na balkonu Buckinghamského paláce. V posledních letech smí vystoupit jen pracující část královské rodiny.
Král Karel III. zdravil vojáky (Trooping the Colour, 13. června 2026)
Buckingham Palace, London (6. listopadu 2009)
Londýn (27. května 2026).
34 fotografií

Karel III. ani jeho zesnulá matka, královna Alžběta II., v Buckinghamském paláci od roku 2019 nepřenocovali. Král si v něm však ponechá soukromé pokoje pro vlastní potřebu. Palác zároveň zůstane hlavním dějištěm slavnostních a oficiálních akcí, včetně přijímání zahraničních návštěv.

Karel III. slavil narozeniny tradiční přehlídkou. Lidí na balkoně ubývá

Královští úředníci zároveň poprvé zveřejnili, kolik Karel III. odvádí na daních. Ve finančním roce 2024/25 zaplatil 12,9 milionu liber, o rok dříve to bylo 11,7 milionu.

Podle agentury Reuters se tak britský panovník řadí mezi stovku největších daňových poplatníků v zemi.

Výzvy k větší transparentnosti královských financí zesílily po skandálech kolem králova bratra Andrewa Mountbattena-Windsora, dříve známého jako prince Andrew. Karel III. přitom zveřejňoval informace o placení daní už v době, kdy byl princem z Walesu.

Britští monarchové nejsou ze zákona povinni platit daň z příjmu, dědickou daň a daň z kapitálových výnosů. Karel III., stejně jako jeho matka od roku 1993, je však platí dobrovolně. Konkrétní výši svých odvodů ale dosud nezveřejňoval.

Vstoupit do diskuse (15 příspěvků)

Nejčtenější

Ruská ruleta na Krymu. Pláže jsou plné, odříznutému poloostrovu hrozí evakuace

Lidé odpočívají na pláži u Černého moře v krymské Jevpatoriji. (20. června 2026)

Ruští turisté dál míří na pláže anektovaného Krymu a zaplňují tamní letoviska navzdory palivové krizi i rostoucím bezpečnostním rizikům. Prokremelští blogeři přitom před cestou na poloostrov varují a...

Dopaden. Nebezpečného muže zadržela policie ve Strašnicích

Policisté v Praze zadrželi podezřelého muže, který se pohyboval se zbraní v...

Policie zadržela pětapadesátiletého muže, kterého dnes od rána hledala v několika krajích a byl podle nich ozbrojený a ve špatném psychickém stavu. Kvůli předpokladu, že směřuje do učiliště v...

Dálkové sankce. Moskva se dusí v dýmu, útok vyhodil klíčovou rafinerii do povětří

Moskva čelila největšímu dronovému útoku za dva roky. (18. června 2026)

Nedávno Petrohrad, teď Moskva. Ruská metropole se v noci na čtvrtek stala terčem největšího ukrajinského útoku za dva roky. Ve čtvrti Kapotnja schytala zásah podruhé během jednoho týdne klíčová...

Škoda začala prodávat svou obří novinku. Peaq je levnější, než se čekalo

Premiéra elektrické Škody Peaq v Monnetier-Mornex

Od zpravodaje iDNES.cz v Monnetier-Mornex Škoda Auto na českém trhu zahajuje prodej modelu Peaq. Automobilka spustila konfigurátor a začíná nabírat objednávky. Základní cena novinky je 1 150 000 Kč. To je výrazně méně, než se čekalo.

Kerčský most v kouři. Satelitní fotky ukazují ukrajinskou smršť na Krymu

Satelitní snímek zachycuje kouř stoupající z Krymského mostu. (22. června 2026)

Ukrajincům se v posledních týdnech daří čím dál více trefovat strategické cíle na Ruskem okupovaném poloostrově Krym. Mezi zasaženými objekty jsou klíčové mosty i ropné terminály. Vyplývá to nejen z...

Poslanci rozhodnou o zákonu, který má usnadnit výměnu státních úředníků

Přímý přenos
Jednání Poslanecké sněmovny o zrušení služebního zákona a jeho nahrazení novým...

Ke schvalování návrhu zákona o státních zaměstnancích, který má usnadnit výměnu státních úředníků a jejich zaměstnávání podle vládní koalice více přiblížit běžnému pracovnímu poměru, se vrátí...

26. června 2026,  aktualizováno  9:49

Noční požár v klatovském hotelu, obětavá recepční skončila v nemocnici

Následky nočního požáru v klatovském hotelu Rozvoj. (26. června 2026)

V noci na pátek zasahovali hasiči u požáru hotelu v Klatovech. Požár vznikl na terase a postupně se rozšířil na budovu. Záchranáři odvezli do nemocnice recepční, která se při zalarmování ubytovaných...

26. června 2026  9:46

Kimči, zelí a hovězí. Ministry Trumpovy vlády pobláznily fermentované potraviny

Elon Musk, Donald Trump, Donald Trump jr. a Rober Kennedy jr. jedí v Air Force...

Kysané zelí, kimči a hovězí maso z volného chovu se staly nečekaným fenoménem mezi členy administrativy amerického prezidenta Donalda Trumpa. Podle deníku The Wall Street Journal (WSJ) tuto dietu...

26. června 2026  9:46

Chodce v Praze srazilo auto, na místě zemřel

Tragická dopravní nehoda osobního vozu a chodce ve Lhotecké ulici v Praze. (26....

K tragické nehodě došlo v ulici Lhotecká v Praze 12. Osobní vozidlo zde srazilo chodce, který při střetu utrpěl zranění. Bohužel jim na místě podlehl. Na místě zasahovaly všechny složky IZS.

26. června 2026  9:18,  aktualizováno  9:45

Skandál, návrat do minulosti. Litvínov důrazně odmítl stavbu obří spalovny

Vizualizace spalovny

Litvínovští zastupitelé ve čtvrtek odmítli výstavbu spalovny nebezpečných odpadů v Růžodolu v blízkosti skládky Celio. Zařízení má ročně spálit 50 tisíc tun průmyslových odpadů z Česka. Záměr...

26. června 2026  9:38

Manželku omámil a udusil igelitovým pytlem, viní muže. Hrozí mu výjimečný trest

Policie vyšetřuje trojnásobnou vraždu a sebevraždu v Rožnově pod Radhoštěm...

Případ muže z Orlickoústecka, který podle obžaloby minulý rok v lednu zavraždil svou manželku, začala v pátek projednávat pardubická pobočka Krajského soudu v Hradci Králové. Smrt matky dvou dětí...

26. června 2026  7:57,  aktualizováno  9:09

Vinted jako platforma pro obchod s dětmi. Konspirační teorie, kterou krotí policie

Premium
Nakupovat a prodávat oblečení je možné i přes mobilní aplikaci. (27. října 2023)

Na platformě Vinted seženete spoustu věcí. Uživatelé se ale nyní bouří nad inzeráty s přemrštěnými cenami, za kterými se má skrývat prodej dětí. Nabízené hračky či oblečení fungují podle virálních...

26. června 2026  9:06

Horká vlna ze Sahary nastoupila do Česka. Mapa teplot slibuje změnu v pondělí

Koupaliště Zdice má venkovní rekreační bazén, který je vybaven zónou pro...

Horký vzduch ze Sahary dorazil do Česka. A kvůli tepelné kupoli, která se drží nad Evropou, se tu extrémně horké počasí udrží nejméně tři dny. Rekordy začnou padat už dnes, kdy teploty dosáhnou až 37...

26. června 2026  8:56

Po téměř 200 letech přestane být Buckinghamský palác hlavním sídlem britského monarchy

Král Karel III. uspořádal na oslavu svých narozenin tradiční přehlídku Trooping...

Buckinghamský palác po téměř 200 letech přestane být hlavním sídlem britského monarchy. Král Karel III. se do něj ani po dokončení nákladné desetileté rekonstrukce nepřestěhuje. Královská rodina...

26. června 2026  8:43

I pod novým ředitelem. Duo SKUTR povede Činohru Národního divadla až do 2034

Lukáš Trpišovský a Martin Kukučka nastoupili od 1. září do pozice uměleckého...

Režiséři Lukáš Trpišovský a Martin Kukučka, tedy režijní duo SKUTR, se domluvili s nastupujícím ředitelem Národního divadla Martinem Glaserem na další spolupráci. Činohru naší první scény tak povedou...

26. června 2026

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Cestování na jihu Čech levněji. Jak systém IDESKA šetří peníze?

Ve spolupráci
IDESKA

Od 1. července 2026 se v Jihočeském kraji zásadně mění pravidla hry pro všechny, kdo pravidelně využívají veřejnou dopravu. Nový integrovaný systém IDESKA totiž nepřináší jen pohodlí v podobě jedné...

26. června 2026  7:30

Noční útok dronů poškodil průmyslové centrum Tulské oblasti jižně od Moskvy

Noční útok dronů poškodil průmyslové centrum Tulské oblasti jižně od Moskvy

Při nočním útoku ukrajinských dronů byl poškozen průmyslový podnik v Novomoskovsku v ruské Tulské oblasti jižně od Moskvy. Podle gubernátora Dmitrije Miljajeva protivzdušná obrana nad regionem...

26. června 2026  6:52

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.