Plyšová koruna, vlajka a stan. Déšť přečkáme. Jak se čeká na korunovaci

Třída The Mall u Buckinghamského paláce bude první částí trasy korunovačního procesí, které dovede Karla III. k obřadu do Westminsterského opatství. Právě na The Mall, bez ohledu na počasí a s různou motivací, poslední dny přebývají ti nejvěrnější a nejzvědavější příznivci britské monarchie zcelého světa.

„Řekněte mi, kam se tady můžu umístit? Přijela jsem kvůli tomu až z Bristolu,“ ptá se asi padesátiletá žena strážníka u budovy Admiralty Arch, na jednom z konců třídy The Mall. Na její otázce není nic neobvyklého, podobných strážníci v pátek zodpověděli nespočet. Tento případ je ale jiný. Paní je na vozíčku, přesto stejně jako stovky ostatních, kteří si již na bulváru vedoucím od Buckinghamského paláce zabrali místo, chce korunovaci britského krále zažít a vidět osobně.