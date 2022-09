Nejsem tak hloupý. „Zelený“ Karel III. ví, že za klima už bojovat nemůže

Problémy životního prostředí byly Karlovi ještě jako princi dlouhodobě blízké. Klimatické změny a úbytek biodiverzity se nijak neliší od pandemie covidu-19, která zachvátila celý svět, řekl. „Ve skutečnosti představují ještě větší existenční hrozbu, a to do té míry, že jim musíme čelit za stavu, který by se dal nazvat válečným.“

Varoval vedoucí představitele, že čas na snížení emisí se krátí, a vyzval je, aby prosadili reformy, které „radikálně změní současnou ekonomiku založenou na fosilních palivech na tu skutečně obnovitelnou a udržitelnou“.

„Potřebujeme rozsáhlou kampaň v armádním stylu, abychom zmobilizovali sílu globálního soukromého sektoru,“ řekl a dodal, že biliony, které mají podniky k dispozici, dalece přesahují možnosti vlád a nabízejí „jedinou reálnou vyhlídku na dosažení zásadní ekonomické transformace“.

Byla to ostrá výzva, zcela odlišná od jemného apelu, který ten večer skrz video přednesla jeho matka, královna Alžběta II.

Jako král musí být opatrnější

Karel byl po desetiletí jedním z nejvýznamnějších britských propagátorů ochrany životního prostředí, ale nyní, když je monarchou, musí vážit slova a v souladu s tradicemi britské konstituční monarchie se musí držet stranou politiky a vládních rozhodnutí.

„Všechny jeho projevy píše nebo prověřuje vláda,“ řekl Rober Hazell, odborník na britské ústavní záležitosti. „Pokud pronese improvizovaně něco, co působí v rozporu s vládní politikou, vrhne se na něj tisk, aby poukázal na nesrovnalosti, a vláda se ho pokusí krotit.“ Bude muset být mnohem méně otevřený, dodal.

Přesto je podle mnohých nepravděpodobné, že by náhle přestal diskutovat o klimatických změnách a životním prostředí – už proto, že jde o témata, která částečně stojí nad politickou ideologií.

Mlčet o klimatu může být pro Karla obzvláště složité ve světle nejednoznačného postoje současné vlády. Ta sice tvrdí, že je i nadále odhodlána dosáhnout do roku 2050 snížení emisí skleníkových plynů na „čistou nulu“, ministr energetiky Jacob Rees-Mogg však zároveň řekl, že by Británie měla i nadále spalovat fosilní paliva, která má k dispozici.

„U plynu musíme přemýšlet o vytěžení každého centimetru krychlového ze Severního moře,“ řekl v nedávném rozhovoru a odkázal na potřebu energetické bezpečnosti.

Nová britská premiérka Liz Trussová rovněž podporuje využívání zásob zemního plynu v zemi, včetně průzkumu frakování v některých částech Spojeného království. Zákaz kontroverzní těžby břidlicového plynu tímto způsobem vláda Trussové zrušila začátkem tohoto měsíce.

Trussová označila jako ministryně životního prostředí v roce 2014 rozsáhlé solární farmy za „zkázu krajiny“ a zrušila dotace pro zemědělce a vlastníky půdy na jejich výstavbu.

Karel je situací dlouhodobě frustrován

V dokumentu z roku 2018, který byl natočen u příležitosti Karlových 70. narozenin, odhalili jeho synové William a Harry frustraci, kterou jejich otec pociťuje z toho, že svět nedokáže řešit problémy životního prostředí. Vzpomínali, jak je jako teenagery nutil o prázdninách chodit sbírat odpadky a byl posedlý nutností zhasínat světla.

Někteří Karlovi poddaní chtějí, aby v boji proti klimatickým změnám pokračoval i jako král. On sám však připustil, že jeho role ekobojovníka nemůže trvat dlouho, alespoň v současné podobě.

„Nejsem tak hloupý,“ řekl před čtyřmi lety na otázku, zda bude pokračovat ve svém aktivismu jako dosud. Bitvy prince nejsou bitvami krále, vysvětlil, ale dal jasně najevo, že je stále může vést další v pořadí, princ William.

Stejně jako pro Karla se i pro Williama stala propagace klimatických změn jedním z hlavních témat a v loňském roce se zasloužil o udělení první ceny Earthshot, ambiciózního projetu, který princ založil s cílem udělit v příštích deseti letech miliony liber na granty pro ekologické iniciativy po celém světě.

Jeho úsilí však podkopala kritika, která tvrdí, že charitativní organizace na ochranu přírody investovala do banky, která je jedním z největších světových podporovatelů fosilních paliv.