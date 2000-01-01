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Pohřeb krále Haralda V. upoutal pozornost světa na norskou metropoli. Rakev oblíbeného panovníka doprovázely na její cestě Oslem desetitisíce lidí. Norskou královskou rodinu v čele s novým panovníkem Haakonem VIII. a královnou Mette-Marit doplnili při obřadu představitelé evropských monarchií, prezidenti a premiéři.
Autor: AP
Státní pohřeb se konal v katedrále v Oslu. Rakev zahalená do královské vlajky byla centrem norské metropole převážena na lafetě tažené smutečním vozem.
Autor: AP
Na úvod zhruba 30minutové cesty pohřebního průvodu z královského paláce do katedrály zazněla nad hlavním městem salva z 21 děl. Trasu průvodu lemovalo podle televize NRK 53 tisíc lidí.
Autor: AP
Průvod zamířil po hlavní městské tepně ke katedrále v Oslu, kde po minutě ticha následoval smuteční obřad.
Autor: AP
Pohřeb se konal za přítomnosti členů mnoha královských rodin a zahraničních státníků. Zúčastnil se například španělský král Filip VI. s chotí Letizií.
Autor: Reuters
Nový král Haakon VIII. se připojil s chotí Mette-Marit, která se stále zotavuje z nedávné transplantace plic. Na pohřeb přijela v autě spolu s královnou Sonjou.
Autor: AP
Později byla rakev převezena do královské hrobky v pevnosti Akershus, kde bude uložena při soukromém obřadu. Po pohřbu se uskuteční také recepce v královském paláci, kde nový král Haakon VIII. přijme zahraniční hlavy států, členy královských rodin i představitele norské vlády.
Autor: Reuters
Na bezpečí smutečních ceremonií v Oslu dohlíží na tři tisíce policistů. Centrum norského hlavního města bylo uzavřeno pro vozidla či elektrické koloběžky.
Autor: AP
V Oslu jsou v pohotovosti i protidronové systémy. Fotoreportér deníku pořídil fotografii systému DroneSentry-X Mk2 namontovaného na automobilu s dánskou poznávací značkou. To podle listu naznačuje, že v ulicích Osla před pohřbem vypomáhali i policejní specialisté ze zahraničí.
Autor: Reuters
Před pohřbem se Norové klaněli rakvi s pozůstatky Haralda v kapli královského paláce. Fronta byla o víkendu až na sedm hodin. Za týden, po který byla rakev v kapli vystavena, navštívilo místo přes 46 tisíc lidí.
Autor: Reuters
Norská policie uvedla, že zajištění pohřbu je největší plánovanou operací v její historii. V centru Osla se shromáždily velké davy lidí.
Autor: AP
Desítky kostelů, knihoven, kulturních center a radnic zpřístupnily veřejnosti velké obrazovky, aby bylo možné pohřeb sledovat.
Autor: Reuters
Dvaasedmdesát procent občanů země ji podporuje, zatímco 20 procent upřednostňuje republiku nebo jinou formu vlády, ukázal průzkum pro NRK zveřejněný 1. září.
Autor: AP
Podpora monarchie klesla v únoru na minimum 60 procent. V té době se královská rodina potýkala s řadou skandálů. Zejména Mette-Marit čelila ostré kritice kvůli svým dřívějším vazbám na amerického sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina. Její syn Marius pak byl letos v červnu nepravomocně odsouzen ke čtyřletému trestu za znásilnění, podle soudu se dopustil také domácího násilí.
Autor: AP
Pohřeb panovníka ukončil státní smutek, při kterém po celém Norsku vlály vlajky na půl žerdi. Harald V. byl nejstarším monarchou v Evropě a vládl 35 let.
Autor: Reuters