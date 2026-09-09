Nemocná královna, plejáda vládců Evropy. Pohřeb Haralda V. v Norsku zastavil čas

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Norsko se rozloučilo s králem Haraldem V. Pohřbu se účastnil i Pavel
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Norsko se rozloučilo s králem Haraldem V. Pohřbu se účastnil i Pavel
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Dávné lidské osudy a vzpomínky znovu vyplouvají nad hladinu orlické přehrady. Voda v ní kvůli extrémnímu suchu klesla o 15 metrů na dosud nejnižší kótu 335 metrů nad mořem. Z Vltavy opět vystoupilo i...
Když americká letadlová loď Abraham Lincoln ve středu zakotvila v přístavu jižně od thajského Bangkoku, mnohé lidi šokoval její vzhled. Plavidlo je totiž od přídě až po záď pokryté korozí. Ač je to...
Dvaačtyřicetiletá Tiphaine Auzièreová, dcera francouzské první dámy Brigitte Macronové, se zamilovala do dvaadvacetiletého studenta a instruktora vodních sportů. Jejich věkový rozdíl přitáhl...
Vláda italské premiérky Giorgie Meloniové se stala nejdéle sloužícím kabinetem v historii republikánské Itálie. To znamená od roku 1946. Meloniová je přitom první ženou v čele italského kabinetu. Na...
Američtí námořníci se po více než devíti měsících na moři ve středu vylodili ve východním Thajsku a mnozí z nich místo barů a erotických podniků zamířili rovnou na nákupy. Utrácejí za dobré jídlo,...
Od zřícení Dvojčat sice uplynulo čtvrt století, důsledky globální války proti terorismu ale zažíváme každý den. „Státem narušené soukromí se stalo naprostou normou,“ říká v rozhovoru pro iDNES...
Měsíc před říjnovými senátními a komunálními volbami spouští horkou fázi kampaně do Senátu opoziční TOP 09. Na tiskové konferenci ve Sněmovně od 10 hodin spolu s předsedou strany Matějem Ondřejem...
Poslanci projednají novelu, která zastaví pravidelné zdražování dálničních známek. Vládní návrh, který připravil ministr dopravy za SPD Ivan Bednárik, ruší každoroční valorizaci jejich cen. Denní...
Chátrající činžovní dům, opuštěná továrna nebo dávno nepotřebná telefonní ústředna nemusí skončit demolicí. Staré pražské budovy dostávají nový život, ale jejich proměna často naráží na technický...
Byl to ambiciózní plán: Brno založí firmu, která vybuduje na střechách městských budov na 650 fotovoltaických elektráren za 1,5 miliardy korun, a Brno díky tomu ušetří. Projekt, který tlačil hlavně...
Rušno bylo v úterý večer v jedné z restaurací v brněnských Žabovřeskách. Do konfliktu se tu dostaly dvě rodiny, a jejich setkání se tak poměrně rychle proměnilo ve vyhrocený spor, při kterém po sobě...
Americký prodejce letadel nabízí někdejší německý vládní letoun Airbus A340, kterým dlouhé roky po celém světě cestovala nyní již bývalá spolková kancléřka Angela Merkelová. Stroj nesl jméno po...
Nová lanovka na Petřín už zná datum své první oficiální jízdy s cestujícími. Stane se tak ve druhé polovině září, přesně podle naplánovaného harmonogramu. Lanovka bude v provozu denně, na svou trasu...
Muž z australského státu Queensland dostal pokutu 1 104 australských dolarů (přes 16 600 Kč) za to, že si za volantem neregistrovaného vozidla mazal bagel máslem. Incident se stal tento týden ve...
Letošní Dvořákova Praha má za sebou první koncerty. Ten úvodní patřil orchestru Filarmonica della Scala, který se pak představil i další den. Stvrdil své vysoké kvality, což nevylučuje úvahu nad tím,...
Léto a prázdniny jsou v plném proudu, což pro nás maminky znamená jediné – vymyslet atraktivní program pro děti a přežít dlouhé cesty autem nebo...
Letošní srpen byl celosvětově nejteplejším měsícem historie, když vyrovnal rekord července 2023. Průměrná teplota vzduchu u zemského povrchu činila 16,96 stupně Celsia a byla o 0,85 stupně nad...
Pokud republikáni po listopadových volbách ztratí v Kongresu většinu, bude to pro Spojené státy znamenat peklo, varoval americký prezident Donald Trump na celonárodním sjezdu své strany v Dallasu....