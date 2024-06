Krakov mučí neukáznění turisté. Opilí řvou, zvrací a rvou se, stěžují si místní

Místní obyvatelé, kteří měli nepořádku už dost, podnikli právní kroky proti radnici, již obvinili, že problémy spojené s přílišným hlukem a opilostí nedokáže řešit.

„Nerespektování zákona se stalo symbolem cestovního ruchu v Krakově,“ řekl právník Ryszard Rydiger z iniciativy podporované několika desítkami obyvatel. Turisté ze všech koutů světa se podle něj chovají jako „Tarzan v džungli, aniž by je někdo umravňoval“.

Krakov, který má přibližně 800 tisíc obyvatel, loni přivítal podle oficiálních údajů 9,4 milionu turistů. S problémem neukázněných návštěvníků se ale potýká už roky.

Loni policie zasahovala v centru města v 6 800 případech, tedy téměř dvacetkrát denně, často kvůli požívání alkoholu a ničení veřejného majetku, uvedl mluvčí městských strážníků Marek Aniol.

Zatímco rušení veřejného klidu se zdá být v celém historickém centru Krakova běžným jevem, obyvatelé poukazují na Szewskou ulici jako na epicentrum problému.

„Každý den až do šesti ráno se Szewská ulice stává místem hlučných shromáždění,“ tvrdí místní ve své stížnosti. Třiadvacetiletý Jan, který je zaměstnán v místním baru s úkolem lákat do této ulice zákazníky, nazývá Szewskou místem „v srdci temnoty“.

„Město by mělo zasáhnout,“ míní. Zmiňuje se o nepořádku, ale také o konkurenci mezi bary, jež někdy vyúsťuje až ve rvačky na ulici. Jeden z jeho kolegů dokonce skončil na pohotovosti poté, co ho zmlátilo několik mužů popuzených tím, že do „svého“ baru přivedl mnoho zákazníků.

Ale i mimo centrum města noční horečka dělá problémy. „Večer nebo v noci se nemůžeme klidně procházet. Silně to narušuje (normální) život,“ vysvětluje pětadvacetiletá lékařka Weronika.

Město nasazuje člověka na noční problémy

Město však podniklo určité kroky ve snaze problémy vyřešit. Nový starosta Aleksander Miszalski tento týden oznámil jmenování městského činovníka odpovědného za řešení nočních problémů.

Město před rokem jako první v Polsku zakázalo prodej alkoholu od půlnoci do 05:30. Toto rozhodnutí podpořila více než polovina obyvatel. Podle policie se po prvních šesti měsících uplatňování tohoto opatření počet jejích zásahů snížil na polovinu a také poklesl počet opilců na záchytkách.

V Krakově také již tři roky působí „City Helpers“, tedy dobrovolníci poskytující v noci informace turistům a v potřebných případech přivolávající policii.

Problémy dělají Britové zapíjející svobodu

Radnice také vedla četné reklamní kampaně, které mají návštěvníky vybídnout k dodržování pravidel a narušování veřejného pořádku omezit. „Samozřejmě potřebujeme turisty. Ale také potřebujeme odpovídající legislativu, abychom si turisty udrželi, ale bez hluku, nepořádku a špíny,“ říká Jan.

To, co začalo jako operace k nastolení veřejné bezpečnosti v roce 2021, se později změnilo v cílenou kampaň proti britským turistům, kteří jsou známí svými výlety do Krakova za zapíjením mládenecké svobody.

Zatímco první plakáty vyvěšené po městě zdvořile vyzývaly místní i turisty, aby se navzájem respektovali, nejnovější kampaň byla mnohem přímější. „Jste ve městě polských králů, a to si zaslouží respekt,“ stálo na plakátech.

Tyto akce jdou podle právníka Rydigera „správným směrem“, ale z hlediska řešení problémů představují „naprostý zárodek“. „Po celá léta politika cestovního ruchu jen lákala ‚přijeďte, přijeďte, přijeďte‘, ale nestanovovala jasné hranice, co se smí a co už ne,“ zdůraznil.