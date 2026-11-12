Minulou sobotu přitom v centru Krakova 24letý Polák Michal Oksiński zastřelil šest lidí a patnáct dalších, včetně dvou zasahujících policistů, zranil. Útočník tehdy utrpěl zranění při přestřelce s policií, kterým v pondělí v nemocnici podlehl.Podle polské prokuratury navíc ještě před tímto útokem vyvraždil svou rodinu – v domě v Ostrowci Świętokrzyském zastřelil oba rodiče a sestru.
„Krátce po 13:00 jsme přijali oznámení o ozbrojeném muži pohybujícím se v okolí Biežanowské ulice. Na místo okamžitě vyrazili policisté. Jakmile je podezřelý spatřil vystupovat z vozu, vystřelil jejich směrem. Hlídka ho vyzvala, aby zbraň ihned odhodil, načež se dal na útěk. Během pronásledování zbraň odhodil a policisté ji zajistili k dalšímu zkoumání. Ukázalo se, že jde o revolver na oxid uhličitý. Útočníkem je devětatřicetiletý muž, který je již v rukou policie,“ uvedl sbor na sociální síti.
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„Dotyčného se podařilo zpacifikovat, nikdo nebyl zraněn,“ sdělil televizi TVN 24 policejní mluvčí Piotr Szpiech. „Jeho chování a motivy nyní vyšetřujeme,“ doplnil pro list Rzeczpospolita další mluvčí Jakub Mirochna.
List Gazeta Wyborcza v této souvislosti poznamenal, že revolvery využívající ke střelbě CO2 patří mezi zbraně, k jejichž držení není v Polsku potřeba zbrojní průkaz.