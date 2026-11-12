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V Krakově se opět střílelo. Policie zadržela muže, který na ně vypálil ze zbraně

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  17:31
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Reuters

ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
52 fotografií
V Krakově na jihu Polska se ve čtvrtek opět střílelo. Devětatřicetiletý útočník vypálil dvě rány na hlídku, která na ni odpověděla výstražnými výstřely a muže záhy dopadla. Během incidentu naštěstí nikomu nic nestalo. Jak s odvoláním na policii informovala polská média, střílelo se z plynové zbraně.

Minulou sobotu přitom v centru Krakova 24letý Polák Michal Oksiński zastřelil šest lidí a patnáct dalších, včetně dvou zasahujících policistů, zranil. Útočník tehdy utrpěl zranění při přestřelce s policií, kterým v pondělí v nemocnici podlehl.Podle polské prokuratury navíc ještě před tímto útokem vyvraždil svou rodinu – v domě v Ostrowci Świętokrzyském zastřelil oba rodiče a sestru.

„Krátce po 13:00 jsme přijali oznámení o ozbrojeném muži pohybujícím se v okolí Biežanowské ulice. Na místo okamžitě vyrazili policisté. Jakmile je podezřelý spatřil vystupovat z vozu, vystřelil jejich směrem. Hlídka ho vyzvala, aby zbraň ihned odhodil, načež se dal na útěk. Během pronásledování zbraň odhodil a policisté ji zajistili k dalšímu zkoumání. Ukázalo se, že jde o revolver na oxid uhličitý. Útočníkem je devětatřicetiletý muž, který je již v rukou policie,“ uvedl sbor na sociální síti.

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„Dotyčného se podařilo zpacifikovat, nikdo nebyl zraněn,“ sdělil televizi TVN 24 policejní mluvčí Piotr Szpiech. „Jeho chování a motivy nyní vyšetřujeme,“ doplnil pro list Rzeczpospolita další mluvčí Jakub Mirochna.

List Gazeta Wyborcza v této souvislosti poznamenal, že revolvery využívající ke střelbě CO2 patří mezi zbraně, k jejichž držení není v Polsku potřeba zbrojní průkaz.

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Témata: zbraň, Krakov, policie, Polsko

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