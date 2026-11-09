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Dobrovolnice, umělkyně, po níž zůstaly čtyři děti... Krakov uctí oběti střelby

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  12:47
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Polský Krakov po útoku střelce zaplnila pietní místa plná svíček a květin. (9....

Polský Krakov po útoku střelce zaplnila pietní místa plná svíček a květin. (9. listopadu 2026) | foto: AP

Náměstí v polském Krakově, kde předtím útočil střelec. (9. listopadu 2026)
Polský Krakov po útoku střelce zaplnila pietní místa plná svíček a květin....
Polský Krakov po útoku střelce zaplnila pietní místa plná svíček a květin. (9....
Polský Krakov po útoku střelce zaplnila pietní místa plná svíček a květin. (9....
66 fotografií
Mezi oběťmi sobotní střelby v Krakově je třiapadesátiletá výtvarnice a matka čtyř dětí nebo sedmačtyřicetiletá dobrovolnice charitativní organizace. V Polsku je druhým dnem státní smutek, v samotném Krakově potrvá až do středy. Na pondělní večer město plánuje pietní akci nazvanou Tichý průvod. Při útoku zemřelo šest lidí, když mladý Polák z jedoucího vozidla začal střílet na náhodné kolemjdoucí.

Útočník zabil mimo jiné třiapadesátiletou Izabelu Woźnou, výtvarnici z Velkopolského vojvodství, uvádí stanice TVN 24, podle níž po umělkyni zůstaly čtyři děti včetně jedenáctiletých dvojčat. V pátek přitom byla v Krakově zahájena výstava jejích děl.

„Velkopolské vojvodství přišlo o výjimečného člověka. Při sobotní tragédii v Krakově zahynula Izabela Woźná z obce Rataje u Chodzieže. Byla to velmi talentovaná malířka. Do Krakova odjela, aby tam vystavila své obrazy," uvedla místní činitelka Katarzyna Rzepecká-Andrzejaková podle TVN 24.

Na pomoc dětem zabité ženy mezitím aktivista Damian Žurawski založil sbírku. „Nejsme schopni tuto tragédii zvrátit ani utišit jejich bolest. Můžeme však něco udělat, abychom jim v této nepředstavitelně těžké situaci alespoň trochu pomohli," stojí v popisu sbírky, kde se k 11:00 SEČ nacházelo přibližně 355 tisíc zlotých (necelé dva miliony korun).

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Další obětí střelce je podle portálu Onet sedmačtyřicetiletá Ewelina, která působila jako dobrovolnice v charitativní organizaci Szlachetna Paczka. V sobotu se vydala do Krakova s přáteli na výlet, domů se už bohužel nevrátila. „Odešla žena, která milovala lidi, měla obrovské srdce vůči zvířatům a vždy byla nablízku těm, kteří potřebovali pomoc,“ napsala na Facebooku jedna z jejích kolegyň z charity Anna Glinková.

Sobotní útok v centru Krakova podle Onetu nepřežili čtyři ženy a dva muži – tři Polky a jeden Polák ve věku 47 až 61 let, jednapadesátiletá Rakušanka a dvaatřicetiletý Brit. V bytě čtyřiadvacetiletého útočníka v obci Ostrowiec Świentokrzyski pak bezpečnostní složky objevily jeho třiapadesátiletého otce, dvaapadesátiletou matku a jeho mladší sestru. Podle prokuratury je střelec zřejmě zabil před útokem v Krakově.

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Samotný útočník, kterého postřelili policisté, zemřel podle úřadů v pondělí ráno v nemocnici. Jeho jednadvacetiletá sestra Magdalena podle TVN 24 studovala na Akademii výtvarných umění v Krakově. Ti, kdo ji znali, na ni vzpomínají jako na srdečnou a skromnou mladou umělkyni.

Lidé mezitím o víkendu v Krakově zapalovali svíčky a pokládali květiny poblíž míst tragédie. V neděli odpoledne se v Krakově konala bohoslužba za oběti. V pondělí chtějí úřady uctít památku zabitých u historického náměstí Rynek Glówny, a to pietní akcí nazvanou Tichý průvod.

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