Krakov v referendu sesadil primátora. Vaz mu zlomily dluhy i nízkoemisní zóna

Autor: ,
  12:17
Obyvatelé polského Krakova v nedělním referendu rozhodli o odvolání primátora Aleksandera Miszalského, který je členem proevropské Občanské koalice premiéra Donalda Tuska. V pondělí o tom informují polská média.
Plakáty v ulicích Krakova před referendem, ve kterém obyvatelé rozhodovali o odvolání primátora Aleksandera Miszalského. (24. května 2026) | foto: Profimedia.cz

Odvolaný primátor Krakova Aleksander Miszalski. (7. května 2026)
Výsledek referenda je závazný. Odpůrci Miszalskému vytýkají mimo jiné špatnou finanční situaci druhého největšího města v Polsku. Primátor hlasování označil za doklad demokracie v samosprávě.

Referenda se zúčastnilo 29,99 procenta voličů a je tedy platné. Minimální účast pro to byla 26,98 procenta.

Pro odvolání Miszalského hlasovalo 97,93 procenta voličů, proti bylo 2,07 procenta. Zároveň se konalo i hlasování o rozpuštění městské rady, v tomto případě se ho ale nezúčastnil dostatek voličů.

Krakov je nejzadluženějším městem v Polsku. Miszalski se terčem kritiky stal za špatnou finanční situaci města, zdražování veřejné dopravy, údajné udělování „trafik“ v městských společnostech nebo zavedení nízkoemisní zóny na více než polovině rozlohy města. Vozidla, která nesplňují určité emisní normy, za vjezd do ní musejí platit.

Stoupenci Miszalského naléhali na obyvatele Krakova, aby referendum bojkotovali. Doufali, že se nepodaří splnit limit pro minimální účast a hlasování bude neplatné.

„Demokracie v místní samosprávě spočívá právě v tom, že poslední slovo mají obyvatelé,“ uvedl Miszalski po ohlášení výsledků referenda, které skončilo v jeho neprospěch. Krakov vedl dva roky.

Pawel Szefernaker, šéf kanceláře národněkonzervativního prezidenta Karola Nawrockého, referendum označil za příklad toho, jak mají Poláci sami rozhodovat o svých záležitostech.

Prezident Nawrocki, který je blízkým spojencem největší opoziční strany Práva a spravedlnost, před časem navrhl uspořádat referendum o klimatické politice Evropské unie. Tento návrh ale před několika dny zamítl polský Senát. Nawrocki oznámil, že vypracuje další návrh referenda u unijním Green Dealu.

