V Asii se šíří víra v bílou nadřazenost, kvůli sítím roste obdiv k činům neonacistů

Autor:
  20:03
Úřady ve východní Asii stále častěji zaznamenávají radikalizaci mladých lidí, které inspirují masakry spáchané krajně pravicovými teroristy k uskutečňování vlastních násilných činů zaměřených na muslimy. Někteří hlásají vlastní rasovou nadřazenost a uznávají i tu bělošskou. Podle pozorovatelů trend ukazuje na propustnost digitálních komunit schopných překračovat hranice.
Ve škole v Jakartě vybuchly bomby, které zde nastražil sedmnáctiletý příznivec...

Ve škole v Jakartě vybuchly bomby, které zde nastražil sedmnáctiletý příznivec krajní pravice. (7. listopad 2025) | foto: Profimedia.cz

Ve škole v Jakartě vybuchly bomby, které zde nastražil sedmnáctiletý příznivec...
Ve škole v Jakartě vybuchly bomby, které zde nastražil sedmnáctiletý příznivec...
Ve škole v Jakartě vybuchly bomby, které zde nastražil sedmnáctiletý příznivec...
Ve škole v Jakartě vybuchly bomby, které zde nastražil sedmnáctiletý příznivec...
15 fotografií

V listopadu minulého roku se na základní škole v Jakartě rozezněly výbuchy. Začaly ve zdejší mešitě a jídelně a zranily 97 lidí.

Výbušniny nastražil sedmnáctiletý mladík. Do školy přinesl i airsoftovou zbraň pokrytou neonacistickými slogany, symboly či jmény pachatelů předchozích krajně pravicových útoků v čele s Brentonem Tarrantem, zastáncem bílé nadřazenosti, který v roce 2019 ve dvou mešitách v Christchurchi spáchal nejhorší teroristický útok v dějinách Nového Zélandu. Podle policie byl mladík osamělým vlkem, jehož inspirovaly masakry spáchané krajně pravicovými teroristy.

Indonésie, nejlidnatější muslimská země na světě, měla doposud potíže převážně s islamistickým terorismem, útoky na mešity jsou tam vzácné. Útok v Jakartě vyvolal otázky, zda se neobjevuje nové nebezpečí. „Tento případ nelze podcenit jako izolovaný incident,“ uvedl mluvčí indonéské protiteroristické jednotky Densus 88 Mayndra Wardhana. „Více mladistvých může být online vystaveno těmto idejím. A tato hrozba poroste s rozšiřováním digitálních komunit.“

V prosinci indonéská policie oznámila, že zaznamenala případy 68 dětí v 18 provinciích, které pod vlivem neonacismu a ideologie takzvané bělošské nadřazenosti hodlaly spáchat násilné útoky, přičemž si k tomu pořídily zbraně. Extremistické ideologie se u nich šířily prostřednictvím true crime online komunit zaměřených na obsesivní zájem o masové vrahy.

Indonésanka dostala 140 ran holí za nemanželský sex, v bolestech omdlela

„Data ukazují, že za poslední tři roky, především v letech 2023 až 2025, došlo k výraznému zvýšení viditelnosti takových radikálních ideologií, netolerance, extremismu a dokonce terorismu,“ podotýká Wardhana.

Trend v celé východní Asii

Trend průniku krajně pravicových myšlenek, symboliky a vzorců není omezen jen na Indonésii, ale zaznamenávají jej i jiné východoasijské státy. V Singapuru úřady zadržely sedmnáctiletého mladíka, který hodlal spáchat útoky na mešity a zabíjet muslimy, přičemž i jemu byl inspirací Tarrant. Mladík nesmí bez souhlasu úřadů ze země ani navštěvovat sociální sítě.

Bezpečnostní orgány podobně postupovaly i v případě osmnáctiletého Nicka Lee Sing Čchiou zadrženého před ním. Oba mladí muži čínského původu spolu byli v kontaktu přes internet, útoky však chystali nezávisle na sobě. I Lee považoval Tarranta za vzor a nesnášel muslimy.

Oba se rovněž považovali za takzvané „východoasijské supremacisty“, tedy zastánce nadřazenosti Japonců, Číňanů a Korejců nad Malajci a Indy. Věřili v teorii takzvaného Velkého nahrazení, populární u západní krajní pravice, podle níž je bílá většina ohrožena etnickými menšinami; v jejich případě panuje přesvědčení, že singapurští Číňané čelí hrozbě nahrazení Malajci.

Varování před soudným dnem. „Zelený islám“ v Indonésii se snaží učit o ekologii

Lee také podporoval ideologii bělošské nadřazenosti, protože se domníval, že islám je hrozbou pro bělošskou kulturu. Jiný radikalizovaný šestnáctiletý mladík, rovněž Singapurec čínského původu, dokonce doufal, že jej západní krajně pravicové skupiny rekrutují, aby „bojoval za bělochy“ v USA, Francii, Itálii či Rusku.

Paradox? Ne úplně

Skutečnost, že se někteří Asijci zhlédli v rasistických myšlenkách prosazujících nadřazenost bělošské rasy, není podle pozorovatelů tak paradoxní, jak se na první pohled může zdát. Meziregionální institut pro výzkum kriminality a spravedlnosti Organizace spojených národů (UNICRI) poznamenává, že neonacismus v Asii nenese tak negativní konotace jako v Evropě a USA, neboť zde jsou spíše probírány zločiny imperiálního Japonska než hitlerovského Německa.

„Vance je tlustý podčlověk.“ Nové krajně pravicové hnutí trpí obsesí zjevem

Organizace Global Project Against Hate and Extremism (GPAHE) připomíná střelce hispánského původu Mauricia Garciu, který v Texasu zabil osm lidí, jako příklad přijetí neonacistických idejí lidmi, vůči nimž se tyto skupiny přitom často vymezují. „Zatímco původní nacisté chápali ‚nadřazenou‘ skupinu jako ‚Árijce‘, moderní neonacisté obvykle vnímají ‚geneticky čistou‘ skupinu v širším smyslu než nacisté,“ podotýká GPAHE.

Politoložka Christina Beltranová hovoří o takzvaném „mnohorasovém bělošství“. „Nezáleží tolik na barvě pleti jako na ideologickém základu,“ dodává také specialista na terorismus ze singapurské Národní univerzity Bilveer Singh.

Podle některých pozorovatelů ale případy z východní Asie ukazují především na prostupnost dnešní digitální kultury, kdy se online představy z jednoho prostoru snadno zapustí kořeny v jiném, jinak v mnohém odlišném. Portál Global Network on Extremism and Technology (GNET) v této souvislosti mluví o takzvané memetické radikalizaci, tedy přejímání extremismu napodobováním jeho vzorců a estetiky.

Trend tak zapadá do širšího fenoménu osamělosti a frustrace některých mladých mužů, kterým imponuje agresivní násilí pachatelů vražedných činů. To se jim může jevit jako projev nekompromisní maskulinity a způsob, jak zanechat stopu ve světě.

Vstoupit do diskuse

Putinova ekonomika krvácí. Ukrajina je na tom lépe než Rusko, říká Ivan Mikloš

Nejčtenější

OBRAZEM: Nova slaví 32 let. Jak se změnily Borhyová, Pergnerová či Mráčková?

Nova slaví 32 let. Jak se změnily Borhyová, Pergnerová či Mráčková?

Před dvaatřiceti lety, 4. února 1994 v 19 hodin, odstartovalo z Národního muzea první vysílání TV Nova. Komerční televize se záhy stala jedničkou na českém televizním trhu. Připomeňte si moderátory,...

Selhání úřadů. Epsteinovy spisy jsou plné nahých snímků a citlivých údajů obětí

Fotografie z Epstein Files

Extrémně citlivá data, nahé fotografie či čísla bankovních účtů. To vše se nachází v dokumentech, které byly zpřístupněny veřejnosti ve věci sexuálního skandálu Jeffreyho Epsteina. Masivní únik...

Milion podpisů a pak Letná. Centrum Prahy zaplnili příznivci Pavla „vojnou s Turkem“

Demonstrace v centru Prahy na podporu prezidenta Pavla (1. února 2026)

Staroměstské a Václavské náměstí zaplnili v neděli odpoledne účastníci demonstrace, kterou pořádal Milion chvilek na podporu prezidenta Petra Pavla. Účast se odhaduje na 80 až 90 tisíc lidí. Pokud...

Wellness v Dolní Moravě za miliardu. Inspirovali jsme se po celé Evropě, říká ředitel

Obchodní ředitel horského resortu v Dolní Moravě Tomáš Drápal

V Dolní Moravě se v sobotu otevřelo pro veřejnost nové wellness centrum Melori za miliardu korun. Celoroční komplex s bazénovou a saunovou částí přináší prakticky to nejlepší, co současný trh nabízí....

Čína ukázala vesmírnou letadlovku jako ze Star Wars. Nemožné, kroutí hlavou experti

Koncepční video futuristického vesmírné letadlové lodi Luan-niao, které...

Čínská státní televize ukázala, jak by mohla vypadat budoucnost armádní technologie ve vesmíru. Ve vysílání předvedla návrh obřího letounu, jenž by dokázal vysílat bezpilotní tryskáče schopné...

Jak to vidí Íránci: chtějí změnu, ale bojí se války. Trump nás zradil, tvrdí

Premium
ilustrační snímek

Nervozita, strach i naděje, to všechno se teď mísí v rozbouřených myslích obyvatel Íránu. Většina z nich zoufale touží po změně, zároveň se ale obávají dopadu možné války s Amerikou.

7. února 2026

Ježíš se jmenoval Radomír. Slovenské hnutí slibuje doživotní rentu, vede ho tělocvikář

Lídr Slovenského podílového družstva ROD Emil Skirkanič (15. října 2022)

Hlásají, že Ježíš byl Slovan a jmenoval se Radomír. Založili si vlastní banku i měnu a lidem slibují doživotní rentu spolu s kompletním oddlužením. Národní zákony pro ně prý neplatí, protože jejich...

7. února 2026  19:04

Zelené zlato Karibiku. S rozvojem legálního konopí roste i touha po expanzi

Obchod s konopím v muzeu Boba Marleyho v Kingstonu na Jamajce (14. října 2023)

V Karibiku se postupně rozvíjí legální pěstování a prodej konopí. Navzdory ideálním podmínkám však průmysl brzdí přísné zákony a černý trh. Naději teď přinášejí nové podmínky ve Spojených státech,...

7. února 2026

Týrání kočky v sušičce: protest u domu zrušili, mladík už se v něm nezdržuje

Dům, kde bydlel jeden z mladíků, kteří jsou vyšetřování kvůli týrání zvířete.

Případ brutálního týrání kočky v sušičce otřásl veřejností. Rozhořčení lidé se v uplynulých dnech opakovaně shromažďovali před domem jednoho ze dvou mladíků, které v této souvislosti vyšetřuje...

7. února 2026  18:58

Pomoc s odérem rybiny. Sítě z Evropy chrání Ukrajince před ruskými drony

Vojenské auto oplocené elektrickou sítí na silnici s protidronovou sítí v...

To, co dříve sloužilo k lovu ryb v Severním moři nebo k ochraně cibulovin či tulipánů v Nizozemsku, nyní zachraňuje životy na ukrajinské frontě. Evropští dobrovolníci spojili síly v unikátní...

7. února 2026  18:34

Na Smíchově se srazil vlak s pracovním strojem, nehoda zastavila provoz

Správa železnic získala stavební povolení pro rekonstrukci železniční stanice...

Na železniční trati mezi pražským Smíchovem a Vyšehradem se v sobotu odpoledne srazil osobní vlak s pracovním strojem. Při nehodě se nikdo nezranil, vlak nevykolejil, drážní hasiči z něj evakuovali...

7. února 2026  16:40,  aktualizováno  18:15

Železnici v severní Itálii ochromila po začátku olympiády série sabotáží

Provoz na železnici v severní Itálii ochromila trojice sabotáží při konání...

Provoz na železnici v severní Itálii, která nyní hostí zimní olympijské hry v Miláně a Cortině d’Ampezzo, v sobotu ochromila trojice sabotáží. Vyšetřovatelé nevylučují, že za útoky stojí anarchisté....

7. února 2026  14:53,  aktualizováno  18:04

Zdaníme bohaté, zavedeme euro a utneme závislost na Rusku, slibuje Orbánův sok

Vůdce maďarské opozice Péter Magyar (5. ledna 2026)

Maďarská opoziční strana Tisza chce v případě, že se dostane k moci, zdanit bohaté, zavést jednotnou evropskou měnu euro a pevně ukotvit zemi v Evropské unii a v Severoatlantické alianci. Uvádí to v...

7. února 2026  17:44

Jachtařský průmysl hledá alternativy k teaku. Výrobci již dostali pokuty

Jachta Koru, která patří zakladateli Amazonu Jeffu Bezosovi, kotví v zátoce...

Jachtařský průmysl hledá alternativy k teakovému dřevu, které čelí rostoucímu tlaku kvůli neudržitelným praktikám a sankcím spojeným s jeho těžbou v Myanmaru. Tato země patří mezi klíčové producenty...

7. února 2026

Lidé nechtějí o rizikovém pití mluvit, o pomoc si musí říct sami, říká odborník

Miroslav Barták z kliniky adiktologie 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v...

V pití alkoholu jsou Češi dlouhodobě na první příčce. A ačkoliv spotřeba klesá, prvenství si drží dál. Ve velkém množství navíc pijí i mladší 18 let. Zachytit rizikové pití mohou screeningy u...

7. února 2026  16:35

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Dva muži se poprali před hernou v Chebu. Starší z nich je v umělém spánku

ilustrační snímek

V noci z pátku na sobotu se v Chebu poprali dva muži. Starší skončil s vážnými zraněními v nemocnici. Případem se zabývají krajští kriminalisté, kteří zjišťují všechny okolnosti incidentu, řekla...

7. února 2026  16:10

Když Slovácko hajlovalo a žádalo Hitlera o připojení ke Slovensku

Premium
Pouť mládeže z Moravského Slovácka ke svatému Antonínkovi, během 2. světové...

Psal se 15. březen 1939 a již okleštěné Československo zažívalo nejtěžší chvíle ve své historii. Od časných ranních hodin jej začala obsazovat německá vojska, aby pak nacisté okupované území...

7. února 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.