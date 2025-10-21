Šperky ukradené z Louvru se nikdy nevrátí, míní experti. Zloděje natočili při činu

Francouzská policie pokračuje ve vyšetřování nedělní krádeže v pařížském muzeu Louvre, ze kterého zloději odnesli několik cenných šperků. Podle expertů je možné, že se kriminalistům podaří odhalit pachatele, navrácení odcizených šperků však považují za nepravděpodobné. Návštěvníci se z důvodu údržby do muzea stále nedostanou.

Takovou loupež, jakou spáchali v neděli neznámí pachatelé v Louvru, je podle expertů schopno naplánovat jen několik málo zločinců, z nichž většinu policie zná. Problematické však bude získat zpět ukradené předměty, protože při podobných loupežích zločinci šperky obvykle rozeberou, diamanty rozřežou na menší kousky a vše prodají.

Zloději se zmocnili také diamantové koruny císařovny Evženie, kterou ale policie našla rozbitou na chodníku poblíž muzea.
Policie stojí u skleněné pyramidy Louvru, který zůstává uzavřený den po loupeži šperků. (20. října 2025)
Vzácná brož vyrobená speciálně pro manželku císaře Napoleona III., císařovnu Evženu
Členové forenzního týmu prohlížejí okno, které zloději použili při loupeži v muzeu Louvre. (19. října 2025)
Christopher Marinello, zakladatel společnosti Art Recovery International zabývající se pátráním po ukradeném umění, uvedl, že napříč Evropou i zbytkem světa počet podobných loupeží v muzeích narůstá. „Pokud máte ve svých sbírkách šperky, měli byste se mít na pozoru,“ varuje expert.

Ponížení, neochráníme ani muzea. Loupež v Louvru otřásá Francií, co vše zmizelo?

Lupiči se dostali do muzea oknem a zmocnili se devíti cenných šperků. Jednoho z nich, koruny císařovny Evženie, se však při útěku zbavili. Zloději odcizili safírový diadém, náhrdelník a náušnice, které nosily Marie-Amélie, manželka posledního francouzského krále Ludvíka Filipa I., a královna Hortense, matka Napoleona III.

Z Louvru odcizili neznámí pachatelé také náhrdelník a náušnice ze smaragdové soupravy druhé manželky Napoleona Bonaparte císařovny Marie Luisy. Ukradli rovněž perlový diadém a dvě brože zmíněné manželky Napoleona III. a poslední francouzské císařovny Evženie. Celkem podle webu stanice France 24 odnesli zloději 8708 diamantů, 34 safírů, 38 smaragdů a 212 perel.

Zloději za bílého dne ukradli šperky z Louvru. Použili žebřík, pak ujeli na skútru

Francouzská televizní stanice BMFTV zveřejnila video, které údajně zachycuje jednoho z pachatelů při činu. Na záznamu je vidět muž ve žluté pracovní vestě, jak se snaží násilně vniknout do jedné z vitrín v galerii Apollo, která je součástí louvreského muzea.

Podle médií je loupež v Louvru poslední ze série krádeží, které zasáhly nejméně čtyři francouzská muzea. Dnes francouzská prokuratura uvedla, že obvinila ženu čínského původu z krádeže šesti zlatých nuggetů v hodnotě 36,5 milionu Kč z jiného pařížského muzea.

Louvre, jedno z nejznámějších muzeí na světě, je terčem loupeží a krádeží opakovaně. Zřejmě nejznámějším případem byla v roce 1911 krádež portrétu Mony Lisy, který se podařilo nalézt po dvou letech. Naposledy v Louvru někdo odcizil exponát v roce 1998, tehdy šlo o obraz malíře Camilla Corota z 19. století, který stále nebyl nalezen.

