Maďarské ministerstvo vnitra má podezření, že krádež zorganizovali lidé pracující na letišti ve středomaďarském Kecskemétu, kde jsou vyřazené letouny odstaveny.
O věci jako první informoval deník Blikk, podle kterého kdosi rozstříhal oplocení vojenského letiště, najel na ně a dostal se ke stíhačkám dříve využívaných maďarským letectvem. Předpokládá se, že jich tam je odstavených asi dvacet.
|
Budapešť zakázala vstup Maďarovi. Ukrajina se jej zastává, Polsko jej zve
Zprávy o tom, že součástky mohly skončit na Ukrajině, znepokojily vládu národněkonzervativního premiéra Viktora Orbána, která odmítá sousední zemi poskytovat zbraně.
Ukrajina se tři a půl roku brání ruské invazi a Maďarsko je jednou z mála evropských zemí, které udržují s Moskvou dobré vztahy. Vláda podle RFE/RL vyšetřuje, jak se informace o případu, který se stal koncem července, dostaly na veřejnost.
|
Orbán hrozí Ukrajině důsledky kvůli útokům na Družbu, Trump ho obměkčoval
Maďarské ministerstvo obrany uvedlo, že k incidentu v zájmu vyšetřování nemůže poskytnout žádné podrobnosti.
Ukrajinská armáda ze sovětských časů zdědila flotilu vojenských letounů MiG-29 a Suchoj a neustále shání součástky pro jejich údržbu. Maďarsko místo migů používá švédské stíhačky JAS39 Gripen.