Čeští manželé loupili v Rakousku. Při útěku před policií havarovali v kradeném autě

„Nebyli to Bonnie a Clyde, přesto ale oplývali vysokou kriminální energií,“ uvedl deník o Češích s odkazem na známou americkou dvojici zločinců. Do Rakouska prý manželé přijeli krást drahý alkohol a kosmetiku.
|
V Rakousku zadrželi sériového zloděje z Česka. Prozradilo ho zakázané předjíždění
Devětadvacetiletý muž se svou 22letou ženou začali s krádežemi v hornorakouském Altenfeldenu, poté pokračovali na sedmi dalších místech, mimo jiné v obuvnictví, potravinách, papírnictví či ve skladu. Celkem ukradli přes sto produktů za více než dva tisíce eur (zhruba 50 tisíc Kč).
Policisté dvojici našli v hornorakouském Rohrbachu. Manželé, kteří byli pod vlivem alkoholu i drog, se ale pokusili ujet, ovšem nakonec narazili do semaforu. Muž, který se ještě snažil zabránit policistům, aby ho zadrželi, skončil ve vazbě v Linci. O osudu ženy se rakouský deník nezmiňuje.