Velká humrová loupež. V USA řeší krádež korýšů za osm milionů korun

  14:11
Někdo teď zřejmě bude potřebovat alespoň „tunu rozpuštěného másla“, uvedl v souvislosti s krádeží server NBC News. Náklad humrů v hodnotě 400 tisíc dolarů (8,2 milionu Kč) zřejmě ukradl řidič, který se vydával za legitimního dopravce.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Usmrcení korýši měli být prodáni v řetězci Costco ve státech Minnesota a Illinois. Případ nyní vyšetřuje policie.

Krádež luxusní delikatesy, která se tradičně podává s omáčkou z rozpuštěného másla, nebyla podle ředitele logistické společnosti Rexing Companies Dylana Rexinga náhodná.

Krádeží balíků v Británii strmě přibývá. Zloději se nezaleknou ani násilí

„Odpovídá to stále častějšímu vzorci, kdy se zloději vydávají za legitimní dopravce, používají falešné e-maily a jednorázové telefony a kradou cenné zásilky přímo při přepravě,“ uvedl Rexing.

„Pro středně velkou firmu jako je ta naše je ztráta 400 tisíc dolarů značná,“ dodal. Takové situace podle něj zvyšují náklady v celé dodavatelské síti, které nakonec zaplatí zákazníci.

Společnost Costco na žádost o komentář zatím nereagovala.

Celní válku mezi USA a EU možná zachrání humři. Brusel slibuje dál jejich volný dovoz

„Zprostředkovatelé stojí v první linii tohoto problému,“ prohlásil Rexing. Federální agentury by dle jeho slov měly mít moderní nástroje k prosazování práva, aby tak dokázaly držet krok s organizovanými zločineckými skupinami. „Dokud se to nestane, budou takové krádeže nadále narušovat podnikání a ovlivňovat ceny,“ řekl.

Vánoce jsem poznal až v Československu, vzpomíná kubánský návrhář Osmany Laffita

„Nejvíc se pilo v pondělí.“ Tchán vytáhl staré fotky z vojny a já nestačil zírat

Jan Hausenblas: Fotografie ze základní vojenské služby v Michalovcích (1976 až...

Sedmdesátá léta, východní Slovensko. U Zemplínské Šíravy roste betonová ozdravovna ministerstva obrany, na stavbě pracují hlavně branci. Jedním z nich byl Jan Hausenblas, můj tchán. Na vojnu si tehdy...

Čína otevřela nejdelší dálniční tunel na světě, protnul pohoří Ťan-šan

Nejdelší dálniční tunel na světě Tchienshan Shengli, se nachází se v...

Čína v pátek otevřela nejdelší dálniční tunel na světě. Nachází se na dálnici Urumči-Juli v autonomní oblasti Sin-ťiang a protíná pohoří Ťan-šan. Měří 22 kilometrů a zkracuje cestu, která dříve...

Terminátorka z Ústí. Osmnáctiletá Nela se po ztrátě ruky učí ovládat robotickou paži

Osmnáctiletá Nela se po ztrátě ruky učí ovládat robotickou paži, na kterou se...

Ve dveřích mě vítá štíhlá tmavovlasá dívka. Podává mi pravou ruku. Následuje stisk, za který by se nemusel stydět ani legendární silák Gustav Frištenský. Ruka drtí moji dlaň a dřív, než uslyším...

Vémola a kolotočář. Jak se bojovník MMA stal právoplatným členem podsvětí

Premium
Razie u domu Karlose Vémoly.

Už několik týdnů se pražským podsvětím nesla zpráva, že policie v posledních měsících udělala obrovský kus práce a spousta lidí z polosvěta promluvila. A že přijdou akce, které zasáhnou vlivné...

Vémola šel do vazby, hrozí mu až 18 let. Může zkolabovat, varoval advokát

Karlos „Terminátor“ Vémola oslaví 40.narozeniny na velkolepé akci Noc s...

Zápasník Karel „Karlos“ Vémola zamířil do vazby. Ve čtvrtek o tom rozhodl Obvodní soud pro Prahu 1. Redakci iDNES.cz to potvrdil zdroj blízký vyšetřování. Vémola je obviněný z organizované drogové...

Ve Špindlerově Mlýně našli v potoce mrtvého cizince, policie nařídila pitvu

Bílý most ve Špindlerově Mlýně po opravách znovu slouží. (6. října 2025)

Okolnosti úmrtí devětadvacetiletého cizince vyšetřuje policie ve Špindlerově Mlýně v Krkonoších. Tělo muže se našlo v neděli v Dolském potoce. Podle prvotních zjištění zřejmě za smrtí nestojí cizí...

29. prosince 2025  14:20

Po děsivé nehodě přišla o oko. Hendikep neskrývá, proměnila ho v přednost

Koleta Hofman z Nové Vísky u Kadaně. Po pádu z hotelové terasy málem zemřela....

Před sedmnácti lety Koleta Hofman z Nové Vísky u Kadaně málem zemřela. Po pádu z hotelové terasy ve čtvrtém patře na betonovou cestu a po několikahodinové operaci jí dávali lékaři minimální šanci na...

29. prosince 2025  14:15

Zloději ukradli v Praze tři auta kurýrů s jídlem, stála odemčená na ulici

Zloději o víkendu ukradli v Praze tři auta kurýrů. Řádně auta zajišťujte,...

Tři auta kurýrů rozvážejících jídlo ukradli o uplynulém víkendu zloději v Praze. Řidiči ve všech případech nechali svůj vůz odemčený a někdy i nastartovaný. Všechna tři vozidla se podařilo najít,...

29. prosince 2025

ANALÝZA: Trump a dohoda na počkání. Na stole však je neřešitelný územní hlavolam

Premium
Snímky ze setkání prezidentů Donalda Trumpa a Volodymyra Zelenského v Palm...

Donald Trump a Volodymyr Zelenskyj se v neděli před kamerami na Floridě poplácávali po zádech a nešetřili superlativy o „báječném“ setkání. Mezitím však na Ukrajinu dál dopadaly ruské rakety. Za...

29. prosince 2025  13:45

Do něčeho jsem vrazila, řekla řidička, která ujela od tragické nehody s cyklistou

Tragická nehoda na Kladensku. Auto srazilo cyklistu a z místa ujelo.

Na silnici 2012 u obce Horní Bezděkov na Kladensku se dnes srazil osobní vůz s cyklistou, který nehodu nepřežil. Řidička auta z místa nehody ujela a police po ní pátrala. Později se sama přihlásila...

29. prosince 2025  12:30,  aktualizováno  13:28

Kopance, bičování, řezání nůžkami. Kauza trýznění bezdomovců míří k soudu

Pracovníci ostrahy brutálně týrali lidi bez domova

Státní zástupce obžaloval tři muže, kteří podle kriminalistů bezdůvodně napadli a týrali bezdomovce v obchodním domě v centru Prahy. Dva z nich pracovali jako ostraha obchodního centra. Žalobce...

29. prosince 2025  13:15

Poplatek za POZE bude od Nového roku nula, ERÚ vydal nový cenový výměr

Energetický regulační úřad

Energetický regulační úřad vydal změnový cenový výměr, kterým snižuje regulované ceny elektřiny pro příští rok. Stalo se tak na základě usnesení nové vlády. Od 1. ledna 2026 nebudou odběratelé již v...

29. prosince 2025  13:12

Úřad vymáhal po dívce dluh za pozemky, které nevlastnila. Zasáhl ombudsman

Ilustrační snímek

Po smrti babičky vyzval finanční úřad dívku k úhradě dvaceti tisíc korun, které zesnulá dlužila na dani z nemovitostí. Dluh začal vymáhat i exekucí. Ukázalo se, že do platby započítal i daň z...

29. prosince 2025  13:09

Vánoce na konci života. Domovy pro seniory je zpříjemňují osamělým klientům

ilustrační snímek

Pětaosmdesátiletá Jaroslava už šest let žije v jednom z pražských domovů pro seniory. Vánoční svátky patří k jejím nejoblíbenějším obdobím. „Už jako malá jsem velmi ráda pekla cukroví. Když jsem pak...

29. prosince 2025  12:58

Policie navrhla obžalovat Feriho z dalšího znásilnění. Původně případ odložila

Před Městský soud v Praze se vrací Dominik Feri. Feri už dříve obžalobu...

Policie navrhla obžalovat bývalého poslance Dominika Feriho v případu, kde je viněn z dalšího znásilnění. Kauza se týká tehdy sedmnáctileté dívky, která vypověděla že měla s Ferim souhlasný sexuální...

29. prosince 2025  12:50

Svatá rodina v plamenech. Na kroměřížském náměstí hořel slaměný betlém

Na Velkém náměstí v Kroměříži hořely slaměné figury z betlému. (29. prosince...

Profesionální hasiči museli v noci na pondělí likvidovat požár na Velkém náměstí v Kroměříži. Plameny tam zachvátily betlém vyrobený ze slámy. Dvě postavy oheň poškodil.

29. prosince 2025  12:16

