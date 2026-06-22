„Musíme si být jistí, že návštěvnice a návštěvníci rozumějí pravidlům pro koupání, a být v tom důslední, abychom zajistili bezpečnost lidí, kteří se přijdou vykoupat,“ řekl Mathias Nobel, provozovatel přírodního koupaliště u jezera Heidesee. To leží na severozápadě města Halle, které má zhruba 220 tisíc obyvatel.
Podle Nobela bude o tom, kdo bude moci dovnitř, rozhodovat pokladní u vstupu. Pokud už tam bude problém se s návštěvníkem domluvit, vstupenku mu neprodá. Důvodem zavedení pravidla byl incident z minulého víkendu.
|
Nebezpečná německá koupaliště. Přibývá sexuálních útoků, pachateli bývají migranti
Nobel, který sám pracuje na koupališti jako plavčík, musel vytahovat malé dítě, které se dostalo do příliš velké hloubky. Podle něj situace vznikla právě kvůli neporozumění německým výstražným tabulím.
„Naše jezero je na některých místech hluboké až 13 metrů. To je prostě nebezpečné,“ řekl.