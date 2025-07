Paříž po 100 letech otevřela Seinu ke koupání zdarma, voda se kontroluje denně

Kvalita vody v Seině, která byla často předmětem diskusí, je kontrolována každý den a v případě nepříznivého vývoje je koupaliště uzavřeno.

První červencové dny byly plné sluníčka, koupání v Seině si tak užívaly desítky lidí. Zatímco dosud bylo možné trávit léto pouze na písčitých plážích s rozprašovači vody, tři nová vyhrazená a bezpečná místa umožňují se do řeky pod dohledem plavčíků přímo ponořit. Novými koupališti jsou Bras Marie v centru Paříže, Bras de Grenelle v 15. obvodu a Quai de Bercy ve 12. pařížském obvodu.

Druhé zmíněné koupaliště Bras de Grenelle se nachází jen necelých 10 minut chůze od slavné Eiffelovy věže a z vody je dokonce její kousek vidět. Jsou zde k dispozici sprchy, převlékárny a toalety, do vody se pak vstupuje z dřevěných pontonů.

Areál, přístupný i pro osoby se sníženou pohyblivostí, pojme najednou až 200 lidí, z toho 150 v plavecké zóně o rozměrech 60 krát 20 metrů. Pro rodiny s dětmi je vedle hlavního koupání k dispozici i menší bazén s hloubkou 40 až 60 centimetrů. Zatímco běžně pluje po Seině množství parníků i dalších menších lodí, během doby koupání je plavba na tomto rameni řeky pozastavena.

„Buďte opatrní, proud může být vrtkavý, proto je dobré umět alespoň trochu plavat!“ upozorňují internetové stránky pařížské pláže. Pro vstup do plavecké zóny je nutné umět plavat, být starší 14 let a mít výšku alespoň 1,40 m.

Zajímavostí přitom je, že plavecké schopnosti návštěvníků nejdříve otestuje plavčík a teprve, když vidí, že plavat umí, pustí je volně do vody. Druhým specifikem pařížského koupaliště pak je, že plavci musí mít během koupání na provazu u pasu připevněnou žlutou bójku.

Podmínky pro koupání naznačují i vlajky, které v místě vlají. Zelená znamená žádné zjevné nebezpečí, žlutá pak určité nebezpečí související s kvalitou vody, počasím nebo vysokým průtokem, proto se doporučuje větší opatrnost. Červená vlajka pak označuje, že je kvůli špatnému počasí, silnému proudu či jiné mimořádné situaci plavání zakázáno. Zda je konkrétní bazén otevřený, lze zjistit na mapě pařížských koupališť.

Mezi plavci, kteří si koupaliště v Grenelle vyzkoušeli hned pár dní po jeho otevřenou byl i čtyřiadvacetiletý Pedro. „Toto místo je nádherné. Už jsem zkoušel plavat v Bassin de la Villette, ale tady je to něco jiného,“ citoval ho server pařížské metropole Ville de Paris.

„Narodil jsem se tady a nikdy jsem si nemyslel, že budu plavat v Seině. Až do olympijských her v roce 2024. Když to všechno proběhlo dobře, tak jsem si chtěl přijít také zaplavat,“ dodal.

Největším problémem pro koupání v Seině je přitom déšť. Bylo tomu tak i několik dní na konci července, kdy muselo být kvůli zhoršené kvalitě vody koupaliště v Bras de Grenelle uzavřeno.

Stejně jako v mnoha západních městech se i v Paříži kvalita řeky drasticky zhoršila kvůli průmyslovým odpadním vodám a hygienickým potřebám rostoucího počtu obyvatel. V roce 1923 úřady dokonce pod hrozbou pokuty zakázaly plavání, nicméně každoroční vánoční závody v plavbě přes řeku přetrvaly až do druhé světové války.

Jedním z hlavních problémů je kanalizace z 19. století, která mísí odpadní vodu s dešťovou. Za normálních okolností odtéká komplexem tunelů do čističek na předměstí. Po přívalových deštích je však systém přetížen a přebytečná voda musí být odvedena do Seiny.

Zlepšení přineslo vybudování rozsáhlé podzemní nádrže poblíž nádraží Gare D’Austerlitz, která slouží právě k zadržování dešťové vody, aby se zabránilo vylévání odpadních vod do řeky, když městská kanalizace přeteče během silných dešťů.

Vzhledem k tomu, že v posledních červencových dnech pršelo velmi vydatně, ani to nepomohlo a nad pařížskými koupališti zavlály červené vlajky. Podle zástupců města jde o preventivní opatření, aby byla zajištěna bezpečnost plavců, napsal francouzský list Le Figaro. Francouzská metropole tak čekala na jediné: na návrat slunce. Ten přišel za pár dní a koupaliště v Bras de Grenelle bylo 29. července opět pro veřejnost otevřeno.