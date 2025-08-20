Švédové přemístili kvůli těžbě celý kostel. Stavba je nyní o kilometry dál

  18:27
Historický kostel ve švédské Kiruně dorazil na své nové místo. Úřady rozhodly o přesunu dřevěné stavby o pět kilometrů kvůli rozšíření tamního dolu na těžbu železné rudy. Do pohybu se budova z roku 1912 dala v úterý ráno, její cestu sledovaly tisíce lidí.
Kostel byl nyní usazen na novém a bezpečnějším místě v renovovaném centru Kiruny, píše agentura AP. Očekává se, že věřící se do něj vrátí na konci roku 2026, aby se opět posadili do původních dřevěných lavic.

Kostel byl uzavřen pro veřejnost už před rokem, aby jej pracovníci mohli připravit na přesun, který trval dva dny. Než se dala budova do pohybu, požehnali jí místní biskup spolu s farářkou. Poté byla stavba naložena na obří pojízdné plošiny, které se mohou pohybovat maximální rychlostí 500 metrů v hodině.

VIDEO: Ve Švédsku přesouvají historický kostel. Za dva dny urazí pět kilometrů

Celou akci vysílala v přímém přenosu švédská veřejnoprávní televize SVT formátem takzvané slow TV. Přesun 672 tun těžké stavby pomocí obřích pojízdných plošin sledovala živě i britská stanice BBC.

Staré centrum města, kde 113 let starý kostel stál, ohrožují půdní trhliny poté, co se v okolí více než století těžila železná ruda. Nejsevernější švédské město bylo dosud známé právě hlavně svým těžebním průmyslem.

Ačkoli má církev v Kiruně v současné době dobré vztahy se Sámy, kteří v nejsevernější oblasti Švédska nad polárním kruhem žijí, historicky se švédská církev podílela na rasistické vládní kampani proti jedinému uznávanému domorodému obyvatelstvu Evropy, připomíná AP.

Švédové přemístili kvůli těžbě celý kostel. Stavba je nyní o kilometry dál

